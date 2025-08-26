Homem é preso por perseguir mulher que não o aprovou para vaga de emprego
Além do candidato, esposa dele também foi presa pelo crime de perseguição, conhecido como stalking; crime foi em Araguari, na Região do Triângulo Mineiro
compartilheSiga no
Um homem de 31 anos e a companheira dele, de 48, foram presos depois de perseguirem, durante meses, uma analista de recursos humanos após uma não contratação. O crime aconteceu em Araguari (MG), na Região do Triângulo, e a prisão se deu nessa segunda-feira (25/8).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 33 anos, trabalha em uma empresa na cidade e selecionou o suspeito para uma conversa. Ele foi entrevistado, mas não foi contratado.
Leia Mais
Desde então, o candidato e a esposa dele perseguiram a vítima. Segundo as investigações, o casal fazia ligações e mandava mensagens de forma invasiva e insistente, por meio dos telefones profissional e pessoal da vítima.
Aos policiais, a vítima contou que enfrentou perturbação e medo durante meses, até que denunciou o crime.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O casal foi preso em flagrante pela PC pelo crime de perseguição, conhecido como stalking, e segue à disposição da Justiça.