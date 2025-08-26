Assine
PADARIA EM BH

PCMG conclui investigação de família intoxicada após comer torta de frango

Intoxicação aconteceu em abril deste ano. A após o consumo de uma torta, um casal ficou hospitalizado e uma idosa morreu

Maria Antônia Rebouças*
QH
Quéren Hapuque*
Maria Antônia Rebouças*
Repórter
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
26/08/2025 18:20

Padaria na Região da Pampulha foi interditada por falta de alvará e outras irregularidades, em investigação sobre suspeita de intoxicação alimentar grave
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) - concluiu nesta terça-feira (26/8) a investigação sobre a intoxicação alimentar que deixou duas pessoas hospitalizadas e causou a morte de uma idosa, em abril deste ano, após o consumo de uma torta de frango, em uma padaria no bairro Serrano, Região da Pampulha. Os resultados do inquérito serão apresentados nesta quarta-feira (27/8), em coletiva de imprensa.

 Relembre o caso

O episódio aconteceu em abril deste ano, quando o casal Fernanda Isabella de Morais Nogueira, de 23 anos, e José Vitor Carrillo Reis, de 24, apresentou sintomas graves de intoxicação alimentar após consumir uma torta de frango comprada na Padaria Natália. Ambos precisaram de internação imediata e chegaram a ocupar leitos de UTI no Hospital Municipal Monsenhor Flávio Donato, em Sete Lagoas, antes de serem transferidos para um hospital particular na capital mineira. Eles permaneceram internados por quase três meses e receberam alta apenas em julho.

A avó de Fernanda, Cleuza Maria de Jesus, de 78 anos, também ingeriu os alimentos adquiridos no local. Ela foi hospitalizada dias depois, mas não resistiu e morreu em um hospital particular de Belo Horizonte.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) tratou os casos inicialmente como suspeita de botulismo, doença rara e grave causada pela bactéria Clostridium botulinum. Em abril, a pasta confirmou a notificação dos três pacientes. Uma análise preliminar indicava que os sintomas também poderiam estar relacionados a intoxicação por substâncias químicas, como carbamato e organofosforado, utilizados em inseticidas. Exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz deram resultado negativo para botulismo, mas a SES-MG solicitou análises complementares para descartar outras toxinas e agentes patogênicos.

Enquanto familiares e médicos que acompanharam o casal continuaram a apontar o botulismo como a hipótese mais provável, a Vigilância Sanitária interditou a Padaria Natália no fim de abril. A inspeção constatou que o estabelecimento não tinha alvará sanitário e não estava cadastrado no sistema municipal de regularização. 

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

