BH: bebês são transferidos de UTI neonatal após registro de piolhos

Pacientes da UTI Neonatal do Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG), localizado no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, precisaram ser transferidos para outra área da unidade de saúde, após o registro de piolhos no local, na última segunda-feira (25/8).

De acordo com o HC-UFMG, a decisão de mudar os hospitalizados do local foi uma medida preventiva, tanto para os pacientes quanto familiares e profissionais de saúde. “A área onde os bebês estavam internados não foi infestada e nenhum paciente foi afetado”, destacou em nota.

O Estado de Minas esteve no HC-UFMG na tarde desta terça-feira (26/8). É possível perceber que, devido ao grande fluxo de pessoas, a área hospitalar como um todo está sendo alvo de acúmulo de sujeira, restos de alimentos e resíduos. A poluição pode atrair insetos e roedores.

Na fachada do hospital, a reportagem se deparou com a presença de muitos pombos - o que pode tornar o espaço vulnerável a piolhos, por exemplo.



A unidade de saúde divulgou que já implementou algumas medidas para combater o caso pontual, além de prevenir possíveis infestações:

Intensificação da frequência da higienização e da limpeza de toda a unidade;

Desinfecção pontual do local identificado;

Reforço de barreiras físicas para impedir a aproximação de aves;

Orientação a colaboradores e familiares quanto aos cuidados preventivos.

Ainda de acordo com a organização do hospital, foi realizada uma dedetização preventiva de todos os ambientes da UTI Neonatal, na manhã dessa nesta terça-feira (26/8). A previsão é de que os pacientes voltem para o espaço durante a tarde desta quinta-feira (28/8).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino