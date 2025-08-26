Assine
BH: bebês são transferidos de UTI neonatal após registro de piolhos

O Hospital das Clínicas da UFMG afirma que o local foi dedetizado e a previsão é de que os pacientes retornem nesta quinta-feira (28/8)

JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
26/08/2025 18:10 - atualizado em 26/08/2025 18:18

Ambientes da UTI Neonatal do HC-UFMG foram dedetizados nesta terça-feira (26). Está previsto que os pacientes voltem para o espaço durante a tarde desta quinta-feira (28)
A reportagem do EM se deparou com a presença de muitos pombos na fachada do hospital, o que pode tornar o espaço vulnerável a piolhos crédito: Beto Magalhaes/EM/D.A Press

Pacientes da UTI Neonatal do Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG), localizado no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, precisaram ser transferidos para outra área da unidade de saúde, após o registro de piolhos no local, na última segunda-feira (25/8). 

De acordo com o HC-UFMG, a decisão de mudar os hospitalizados do local foi uma medida preventiva, tanto para os pacientes quanto familiares e profissionais de saúde. “A área onde os bebês estavam internados não foi infestada e nenhum paciente foi afetado”, destacou em nota. 

Estado de Minas esteve no HC-UFMG na tarde desta terça-feira (26/8). É possível perceber que, devido ao grande fluxo de pessoas, a área hospitalar como um todo está sendo alvo de acúmulo de sujeira, restos de alimentos e resíduos. A poluição pode atrair insetos e roedores.

Na fachada do hospital, a reportagem se deparou com a presença de muitos pombos - o que pode tornar o espaço vulnerável a piolhos, por exemplo. 

Leia Mais

 

A unidade de saúde divulgou que já implementou algumas medidas para combater o caso pontual, além de prevenir possíveis infestações:

  • Intensificação da frequência da higienização e da limpeza de toda a unidade;
  • Desinfecção pontual do local identificado;
  • Reforço de barreiras físicas para impedir a aproximação de aves;
  • Orientação a colaboradores e familiares quanto aos cuidados preventivos. 

Ainda de acordo com a organização do hospital, foi realizada uma dedetização preventiva de todos os ambientes da UTI Neonatal, na manhã dessa nesta terça-feira (26/8). A previsão é de que os pacientes voltem para o espaço durante a tarde desta quinta-feira (28/8). 
*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino 
 
 

Tópicos relacionados:

1 bebe belo-horizonte clinicas hospital hospital-das-clinicas infeccao piolhos saude

