Explosão de fofura: encontro reúne 90 golden retrievers em BH no domingo

Prepare-se para uma explosão de fofura! Belo Horizonte vai receber o maior encontro de golden retrievers de Minas Gerais. No domingo (31/8) os corredores do Minas Shopping, na Região Nordeste da capital, serão tomados por 90 cães da raça espalhando carinho e muitas lambidas. Das 14h às 18h, o evento promovido pelo clube Golden Star BH vai realizar uma ação solidária em prol do Projeto AUlegria que leva cães terapeutas para visitas a pacientes oncológicos em hospitais.

Com pelos dourados, olhares doces, temperamento alegre e sempre prontos para brincar, os golden são conhecidos como grandes companheiros familiares e estão entre as raças mais queridas do Brasil. Segundo o PetCenso 2025 publicado em julho, em levantamento feito pela Petlove, o Golden Retriever é a sexta raça mais popular do país.

Criado em agosto de 2023 por Nayana Lowhaine e Vitor El Malih, o grupo Golden Star nasceu do amor do casal por sua cachorra, Chanel. “Ela ressignificou nossas vidas quando tudo parecia sem graça e sem perspectiva e nos fez enxergar a força dessa conexão mágica entre humanos e cães”, afirma Nayara.

Nayana Lowhaine e Vitor El Malih, criadores do Golden Star BH e tutores da Golden, Chanel Arquivo pessoal

Hoje o Golden Star reúne cerca de 250 animais e se tornou uma verdadeira comunidade apaixonada. “Queríamos que outros tutores também tivessem a oportunidade de viver momentos especiais, compartilhar experiências e valorizar a essência de uma verdadeira família multiespécie. Assim, nasceu o desejo de unir apaixonados pela raça, criando um espaço de convivência, troca de aprendizados e valorização do bem-estar dos cães e seus tutores.”

Desde sua criação, o clube já promoveu 16 encontros em Belo Horizonte, Nova Lima e Lagoa Santa. O objetivo, segundo Nayana, é claro: “Queremos promover a união entre tutores e seus Goldens em um espaço de socialização saudável, alegre e seguro. Proporcionar experiências únicas para famílias que compartilham o mesmo amor pela raça, fortalecendo ainda mais essa comunidade apaixonada.”

No próximo domingo (31/8) o 17º encontro promete reunir 90 cães da raça em uma tarde bastante movimentada. A programação começa às 14h no estacionamento G2, onde vão ficar os estandes de marcas parceiras do clube, que vão distribuir brindes para os pets. Em seguida, os corredores do shopping vão ser tomados pela “CÃOminhada”, com animadores para garantir a diversão dos cães e dos tutores.

Durante o evento, vão ser realizados sorteios de kits de produtos pet. "Nosso objetivo é criar um movimento para unir famílias, fortalecer a cultura do respeito aos pets e mostrar como eles são parte essencial da nossa rotina e qualidade de vida", diz a organizadora.

O evento também dá destaque para o lado solidário. Durante o encontro, serão arrecadados kits de higiene pessoal, como creme dental, escova de dentes e sabonetes para serem doados aos pacientes atendidos pelo projeto "Projeto AUlegria", que promove visita de cães terapeutas a pacientes oncológicos em hospitais, levando alegria e muito “aumor”.

Projeto AUlegria promove visita de cães terapeutas a pacientes oncológicos em hospitais, levando alegria e muito "aumor" Arquivo pessoal

"Buscamos atrelar solidariedade às nossas ações. Além de momentos de lazer, os encontros também geram impacto positivo na sociedade. Vamos arrecadar kits de higiene pessoal para doar a pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade, atendidos pelo nosso Projeto AUlegria, uma iniciativa 100% voluntária, onde levamos nossos cães terapeutas a hospitais de Belo Horizonte, oferecendo conforto, leveza e esperança a quem mais precisa.

Além dos encontros, o grupo também funciona como uma rede de apoio. “Nos mobilizamos para resgates, contribuímos em tratamentos, incentivamos a adoção responsável e usamos nossa força coletiva para transformar vidas, tanto de cães quanto de pessoas”, ressalta Nayara.

Parceria ideal

O local não foi escolhido por acaso, o primeiro encontro aconteceu em agosto de 2023 também no Minas Shopping.

Nayana explica que Chanel já estrelou campanhas pet do Minas Shopping e que, quando surgiu a ideia de realizar o maior encontro do estado, o shopping, por ter um caráter pet friendly, foi o parceiro ideal para receber as “estrelas de quatro patas”. "Esse tipo de iniciativa valoriza a relação entre pets e tutores e ainda inspira outros lugares a abrirem suas portas para os pets", destaca Nayana.

Para a gerente de Marketing do Minas Shopping, Ana Paula Alkmim, a parceria com o clube vai além de oferecer um espaço agradável e seguro para os participantes, mas também cria uma oportunidade única e divertida para todos os clientes. "É muito especial poder receber um encontro dessa dimensão e preencher nosso espaço com essas fofuras. Sempre realizamos ações com pets e nos orgulhamos de ser um empreendimento para todos os membros da família, inclusive os de quatro patas", afirma.

