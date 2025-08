Arara faz 'declaração de amor' a técnico de energia e viraliza nas redes

Durante um serviço rotineiro de manutenção de internet em Turmalina, no Norte de Minas Gerais, o técnico elétrico André Souza Santana viveu um momento inusitado ao ser “interrompido” por uma arara-canindé curiosa e carismática. A cena, capturada em vídeo por um integrante da equipe, mostra a ave interagindo com o trabalhador no alto do poste e rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 9 milhões de visualizações em plataformas como TikTok, Instagram e Facebook.

No vídeo, a arara se aproxima do técnico com naturalidade, pousa em seu ombro, bica seu capacete e até tenta retirar seu equipamento de proteção. Apesar da surpresa, André lida com a situação com bom humor e tranquilidade, enquanto a ave rouba a cena com sua ousadia e simpatia.

"Foi uma surpresa. Ela vive solta pela região, de casa em casa", explicou André em transmissões ao vivo no TikTok. Ele também relatou que, segundo moradores locais, havia um casal de araras na área, mas uma delas desapareceu recentemente. Desde então, a ave remanescente parece ter se aproximado ainda mais da comunidade e, agora, também da internet.

Conhecida por sua inteligência e comportamento sociável, a arara-canindé (espécie nativa do Brasil) costuma formar fortes vínculos afetivos, inclusive com seres humanos, quando se sente segura. Foi justamente esse vínculo que chamou a atenção do público online. Nos comentários, internautas se derretem com o comportamento da ave, comparando a cena a um “flerte encantado”.

“Ela é de todo mundo. Aparece, brinca, entra nas casas. Já faz parte da rotina”, dizem moradores nas redes.

Para André, o momento foi inesquecível. “Nunca imaginei viver algo assim em um dia comum de trabalho. Foi como se ela me escolhesse para um momento de carinho”, disse ele, que agora divide a fama com sua nova “amiga alada”.

