TRÁFICO

Denúncia de entrega de droga leva à apreensão de 60 barras de maconha em BH

Suspeito tentou subornar policiais com uma arma de fogo em troca da liberdade. Ele foi preso por corrupção ativa e tráfico de drogas no bairro Capitão Eduardo

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/08/2025 06:47

Fram apreendidas 60 barras de maconha, uma balança de precisão e um revólver de calibre .38 crédito: Divulgação/PMMG

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar com barras de maconha em meio a uma tentativa de entrega no Bairro Capitão Eduardo, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (25/8). Ao perceber que seria preso por tráfico, ele tentou subornar os militares com uma arma e ganhou mais uma passagem policial.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM recebeu a informação de que um homem conhecido como “Tom” entregaria maconha a outro suspeito usando um carro Chronos. Os militares montaram um cerco na região e avistaram o veículo na Rua Norte. O motorista tinha as mesmas características descritas na denúncia.

Ele foi abordado e, conforme os registros, demonstrou extremo nervosismo enquanto tentava esconder a chave do carro. Os militares o revistaram, pegaram a chave em um dos bolsos dele e o homem confirmou que tinha duas barras de maconha dentro do veículo. O material foi apreendido.

O suspeito também confessou que tinha mais droga em casa. Os militares, então, seguiram ao endereço indicado e, desde o portão, constataram um forte cheiro de maconha. De acordo com o boletim de ocorrência, dentro do imóvel foram encontradas mais 58 barras da droga e uma balança industrial usada para pesagem do material.

Segundo a PM, o homem pediu para “conversar” com os militares em troca de liberdade. Para isso, ofereceu um revólver. Os policiais fingiram aceitar para tirar a arma de circulação e o homem combinou com um suspeito identificado como “Pacote”, que o entregaria nas próximas horas. 

A entrega ocorreu na Rodovia MG-5, no bairro Goiânia, onde os militares encontraram uma sacola plástica com uma pistola calibre .38. Nenhuma pessoa foi vista durante a ação.

O suspeito foi preso em flagrante por corrupção ativa e tráfico de drogas. A droga foi apreendida, o veículo removido ao pátio, e o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Ele já tem passagens por receptação, tráfico e adulteração de veículos. 

O que foi apreendido?

  • 60 barras de maconha

  • Uma balança de precisão

  • Fiat Chronos

