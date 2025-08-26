Três são presos acusados de furto de meia tonelada de café beneficiado

Três pessoas foram presas pelo furto de café na região de Carmo do Paranaíba, em uma operação da Polícia Militar conduzida nessa segunda-feira (25/8). O suspeitos fariam parte de uma organização criminosa especializada no desvio desse tipo de carga.



Os presos têm 28, 32 e 41 anos e se tornaram alvo da Operação Agrogerais Segura 2025 após denúncias de que um caminhão de beneficiamento apresentava irregularidades no peso de entrada e saída em uma fazenda produtora de café, no Alto Paranaíba. Funcionários ainda relataram ter visto ocupantes do veículo jogando peças pesadas às margens da estrada para tentar burlar a balança e mascarar o desvio de aproximadamente 500 quilos do produto.

A abordagem aconteceu no bairro Bela Vista. Os homens com quem a PM fez contato se recusaram a abrir os compartimentos de dois veículos, mas durante a vistoria foram encontradas várias sacas e baldes de café beneficiado escondidos. Ao todo, 14 sacas de café foram apreendidas, além de uma grande quantidade de grãos que ainda permaneciam dentro dos compartimentos da máquina de beneficiamento.

Os militares apreenderam ainda duas armas de fogo sem registro, uma delas com numeração raspada. Foram localizados dois rádios comunicadores e R$ 3.426,00 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha já atuava há bastante tempo na região, aproveitando-se dos serviços terceirizados de beneficiamento para subtrair café dos produtores.

Ao todo foram apreendidos três caminhões de beneficiamento, além de um carro de passeio. Os bens, as armas e os presos foram entregues à Polícia Civil.