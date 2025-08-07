Assine
overlay
Início Nacional
CRIME EQUIVALENTE A FURTO

Multidão desafia blindado da polícia e saqueia carga

Populares cercaram veículo no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro; vídeo registrou tumulto

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Benny Cohen
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
07/08/2025 11:34 - atualizado em 07/08/2025 11:35

compartilhe

Siga no
x
Dezenas de pessoas cercaram o veículo e levaram carga de carne roubada
Dezenas de pessoas cercaram o veículo e levaram carga de carne roubada crédito: Reprodução/Balanço Geral

Moradores desafiaram a Polícia Militar no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio de Janeiro, e saquearam um blindado que levava a carga que havia sobrado de uma operação na região.

Um vídeo mostra dezenas de pessoas cercando o veículo e retirando diversos produtos, em meio a uma grande confusão.

O blindado resgatava parte de uma carga apreendida de carne da Friboi. Apesar da presença policial, a multidão conseguiu levar o que restava.

A Polícia Militar afirmou que recebeu a informação de uma carga roubada e foram designados policiais para conter o roubo. No local, eles se depararam com uma multidão que saqueava as caixas de carne. No final, optaram por fazer apenas uma contenção. A PM disse ainda que pretende prender os principais envolvidos.

Leia Mais

“Vamos trabalhar para trazer a tranquilidade para essa população”, disse o coronel Marcelo de Menezes ao RJ1. “Nos últimos meses, houve uma redução de 27% no roubo de carga no Rio de Janeiro. O que posso garantir é que a PM vem trabalhando de forma dura para melhorar a situação.”

Saquear é crime?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ato de saquear cargas de veículos acidentados é crime, mesmo que os produtos estejam espalhados na pista ou se o carro, caminhão ou carreta tiver sido abandonado pelo condutor. A conduta de saquear é equivalente ao crime de furto, com pena de um a quatro anos de reclusão.

Tópicos relacionados:

furto policia rio-de-janeiro saque

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay