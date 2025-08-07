Multidão desafia blindado da polícia e saqueia carga

Moradores desafiaram a Polícia Militar no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio de Janeiro, e saquearam um blindado que levava a carga que havia sobrado de uma operação na região.

Um vídeo mostra dezenas de pessoas cercando o veículo e retirando diversos produtos, em meio a uma grande confusão.

O blindado resgatava parte de uma carga apreendida de carne da Friboi. Apesar da presença policial, a multidão conseguiu levar o que restava.

A Polícia Militar afirmou que recebeu a informação de uma carga roubada e foram designados policiais para conter o roubo. No local, eles se depararam com uma multidão que saqueava as caixas de carne. No final, optaram por fazer apenas uma contenção. A PM disse ainda que pretende prender os principais envolvidos.

“Vamos trabalhar para trazer a tranquilidade para essa população”, disse o coronel Marcelo de Menezes ao RJ1. “Nos últimos meses, houve uma redução de 27% no roubo de carga no Rio de Janeiro. O que posso garantir é que a PM vem trabalhando de forma dura para melhorar a situação.”

Saquear é crime?

O ato de saquear cargas de veículos acidentados é crime, mesmo que os produtos estejam espalhados na pista ou se o carro, caminhão ou carreta tiver sido abandonado pelo condutor. A conduta de saquear é equivalente ao crime de furto, com pena de um a quatro anos de reclusão.