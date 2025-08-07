Multidão desafia blindado da polícia e saqueia carga
Populares cercaram veículo no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro; vídeo registrou tumulto
compartilheSiga no
Moradores desafiaram a Polícia Militar no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio de Janeiro, e saquearam um blindado que levava a carga que havia sobrado de uma operação na região.
Um vídeo mostra dezenas de pessoas cercando o veículo e retirando diversos produtos, em meio a uma grande confusão.
O blindado resgatava parte de uma carga apreendida de carne da Friboi. Apesar da presença policial, a multidão conseguiu levar o que restava.
- Motorista bate carreta, carga tomba e é saqueada na BR-040
- Caminhão de bebidas pega fogo após tombar e é saqueado no interior de Minas
A Polícia Militar afirmou que recebeu a informação de uma carga roubada e foram designados policiais para conter o roubo. No local, eles se depararam com uma multidão que saqueava as caixas de carne. No final, optaram por fazer apenas uma contenção. A PM disse ainda que pretende prender os principais envolvidos.
Leia Mais
“Vamos trabalhar para trazer a tranquilidade para essa população”, disse o coronel Marcelo de Menezes ao RJ1. “Nos últimos meses, houve uma redução de 27% no roubo de carga no Rio de Janeiro. O que posso garantir é que a PM vem trabalhando de forma dura para melhorar a situação.”
Saquear é crime?
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O ato de saquear cargas de veículos acidentados é crime, mesmo que os produtos estejam espalhados na pista ou se o carro, caminhão ou carreta tiver sido abandonado pelo condutor. A conduta de saquear é equivalente ao crime de furto, com pena de um a quatro anos de reclusão.