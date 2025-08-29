Assine
MANDADOS EM ABERTO

Tráfico, furtos e homicídios: operação prende 1,4 mil foragidos da Justiça

Presos estavam com mandados de prisão em aberto e são responsáveis por 5.069 ocorrências policiais, segundo a PM

29/08/2025 19:20

Viatura da PM
Polícia Militar divulgou balanço de operação nesta sexta-feira (29/8) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma megaoperação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na prisão de 1,4 mil foragidos da Justiça no estado durante 15 dias de diligências em agosto, informou a instituição policial em comunicado nesta sexta-feira (29/8).

Os presos estavam com mandados de prisão em aberto e são responsáveis por 5.069 ocorrências policiais, segundo a PM. Desse montante, destacam-se 896 boletins de ocorrência por tráfico de drogas, 785 por furto, além de 77 registros de homicídios.

“Um dos presos se destacou pelo histórico criminal, já tendo sido detido 40 vezes por crimes como roubo, extorsão, tráfico e lesão corporal”, pontuou a Polícia Militar, acrescentando que, considerando todas as condenações, o homem recebeu pena de 219 anos de prisão.

Os alvos foram identificados com o apoio das novas funcionalidades do Sistema de Gestão Operacional (SiGOp), plataforma digital que integra dados estatísticos e operacionais.

