Praça do Papa será parcialmente entregue à população neste sábado (30/8)

A Praça Israel Pinheiro, popularmente conhecida como Praça do Papa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, já está parcialmente aberta ao público. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) participará da cerimônia de entrega da primeira etapa das obras de revitalização realizadas no espaço neste sábado (30/8), às 9h50.



A reabertura da Praça do Papa também contará, das 9h às 14h deste sábado, com atividades do movimento BH+Feliz, que tem o objetivo de trazer a população de volta aos espaços públicos. A programação incluirá aulão de forró, apresentações musicais e circenses, oficinas sustentáveis e brincadeiras.

No último mês de julho, enquanto visitava as obras, Damião afirmou, porém sem garantir, que a intenção é concluir os trabalhos ainda em 2025. "Estamos tratando esse espaço com muito carinho e queremos reabrir toda a praça até o fim do ano", declarou.

Ponto turístico

Graças ao patrimônio urbanístico e também à localização privilegiada, com vista panorâmica para a cidade, a Praça do Papa é um dos cartões postais da capital mineira. Por isso, além de ponto de encontro da população, a área verde é local de visitação praticamente obrigatório para turistas.

A turista paraibana Ellen Weydda, de 26 anos, gostou do que viu ao visitar a Praça do Papa nesta sexta-feira (29/8) Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Ellen Weydda, de 26 anos, vive em João Pessoa (PB) e está visitando Belo Horizonte pela segunda vez. Ela ainda não conhecia a Praça do Papa e, nesta sexta-feira (29/8), aproveitou para passar pelo local, que já está parcialmente aberto. "É um lugar bem bonito; a vista também é maravilhosa", opina.

A visitante aprovou a porção da praça que já foi revitalizada: "pelo que estou vendo, a estruturação aqui está bem legal, bem bacana. Acredito que, quando terminar aqui, vai ficar bem mais confortável", diz. Ela já pensa em retornar a Belo Horizonte para conferir o resultado final das obras: "vou voltar no ano que vem, se Deus quiser", planeja.

Patrimônio revitalizado

Iniciada em fevereiro de 2024, a obra de revitalização segue regras de preservação das características originais da Praça do Papa, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

No local são realizados trabalhos de troca completa do piso, reforma dos bancos, ampliação da área de lazer, modernização da iluminação, paisagismo e instalação de novos brinquedos e equipamentos de ginástica.

O investimento total na revitalização da Praça do Papa é de R$ 11,1 milhões, com recursos próprios da Prefeitura e financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), dentro do programa Centro de Todo Mundo.

Um dos maiores desafios é a troca das placas cerâmicas que compõem o piso, que têm desenhos e cores específicas. O projeto de reforma, aprovado pelos órgãos de proteção patrimonial municipal, estadual e federal, prevê respeito rigoroso à especificação original. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), apenas uma empresa no país fornece esse tipo de material, o que causou atrasos na obra.

