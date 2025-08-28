Assine
COMEMORAÇÃO CATÓLICA

Festa de Padre Eustáquio: confira a programação deste sábado (30/8)

Santuário Arquidiocesano de Saúde e da Paz, no Bairro Padre Eustáquio, em BH, se prepara para receber um número maior de devotos

Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
28/08/2025 16:36

O Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, recebe uma multidão de fiéis que chega de todos os cantos para a tradicional celebração religiosa em homenagem ao homem no caminho da santificação
crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Dias de fé, oração, pedidos de bênção, agradecimentos pelas graças alcançadas e muita alegria no coração para festejar o Beato Padre Eustáquio. O Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, recebe uma multidão de fiéis que chega de todos os cantos para a tradicional celebração religiosa em homenagem ao homem no caminho da santificação.

A expectativa é de que o número de devotos, estimado em 25 mil pessoas a cada 30 de agosto, seja maior, desta vez, por dois motivos: a data cai no sábado e inclui a comemoração do centenário da chegada do beato ao Brasil, onde ficou por 18 anos. Haverá intensa programação nesta e na próxima semanas, incluindo O Simpósio Internacional Saúde e Paz.

Na missa das 15h dessa quarta-feira (27/8), celebrada pelo vigário paroquial Wanderson de Souza e pelo reitor do santuário, padre Edmar Aparecido de Oliveira, o movimento era grande no templo da Rua Padre Eustáquio, 2405, no bairro de mesmo nome.

Como sempre ocorre neste mês, chegam a BH parentes do beato nascido Hubbertus van Lieshout, em Aarle-Rixtel, no Sul dos Países Baixos. Entre eles, o sobrinho Will van den Boomen, holandês que participa de todas as celebrações e já fez muitos amigos em solo mineiro, acompanhado da mulher, Joke, e da cunhada, Francina.

Conforme divulgado pelo santuário da Congregação dos Sagrados Corações, da qual o beato fazia parte, virão ainda caravanas de Poá (SP), de cidades mineiras da Região do Alto Paranaíba (MG), onde Padre Eustáquio atuou, e do Paraguai.

Imagem do Beato

Neste ano, há novidades que farão brilhar os olhos de moradores e visitantes e levar à reflexão. Amanhã (29/8), véspera da Festa Litúrgica do Beato Padre Eustáquio, a Causa de Canonização vai apresentar, no Santuário da Saúde e da Paz, uma imagem representativa da morte do religioso holandês ocorrida em 30 de agosto de 1943, no Hospital Alberto Cavalcanti, em BH.

A escultura foi feita pelo artista sacro de São João del-Rei (Região do Campo das Vertentes) Osni Paiva, que assina obras dos beatos mineiros Padre Víctor, de Três Pontas, e Nhá Chica, de Baependi. Trata-se de uma peça em madeira de cedro, policromada, em tamanho natural, medindo 1,80 metro.

Para compor sua sacralidade, a escultura estará vestida com o hábito original usado pelo “Missionário da Saúde e da Paz”, como o beato é conhecido. O esquife (altar-urna), que abrigará a imagem do beato morto, foi confeccionado pelo Ateliê Estrela Guia, também de São João del-Rei. Em estilo barroco, rememora a arquitetura sacra das igrejas mineiras do século 18.

O conjunto foi encomendado pela Causa de Canonização em comemoração aos 100 anos da chegada do Beato Padre Eustáquio ao Brasil. “Com essa representação, a ideia é mostrar aos devotos que a vida de um santo não termina com a morte e que agora ele continua intercedendo por nós junto de Deus”, informa a nota da Causa de Canonização.

Saúde e paz

Ainda como parte da programação comemorativa do centenário da chegada do Beato Padre Eustáquio ao Brasil, haverá, em ambiente multidisciplinar, o Simpósio Internacional Saúde e Paz, realizado de segunda a quinta-feira (1º a 4/9), na PUC Minas Coração Eucarístico. Estão previstas atividades também no Teatro Padre Eustáquio (no Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz).

Em conferências, mesas redondas e debates, serão propostas questões como: “A espiritualidade é aliada da ciência?”, “É possível se beneficiar da fé para potencializar os resultados da medicina? A inspiração vem do campo no qual a espiritualidade e a ciência se encontram na promoção da saúde humana integral e da paz”, segundo os organizadores do evento que reunirá pesquisadores da área da saúde e teólogos. Como tema do encontro, a habitual saudação “saúde e paz” usada por Padre Eustáquio.

Antes de chegar a BH e se estabelecer no bairro que mais tarde viria a receber seu nome, o religioso holandês percorreu o interior mineiro e de estados vizinhos, onde colheu e catalogou informações preciosas sobre medicina popular. Agora, o potencial curativo do conhecimento adquirido pelo sacerdote holandês, que unia espiritualidade e sabedoria popular no tratamento de enfermidades, merece atenção de médicos, farmacêuticos, biólogos e teólogos.

Entre os participantes do simpósio estão o médico psiquiatra, professor e um dos fundadores do curso de medicina da PUC Minas, Renato Diniz Silveira; a diretora do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC Minas, Soraya de Mattos Camargo Grossmann; a professora no departamento de farmácia da PUC Minas, Marina Pereira Rocha; o vice-postulador da Causa de Canonização do Beato Padre Eustáquio, Padre Vinicius Maciel; o coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas, Roberlei Panasiewicz; e o sobrinho do beato, Will van den Boomen.

Vida e obra

Com uma jornada iluminada pela fé, Padre Eustáquio está em processo de canonização, mas já é considerado “santo” por uma legião de devotos – viveu quase duas décadas no Brasil, com ação pastoral e social em cidades paulistas e mineiras e dedicação aos pobres e enfermos. Muitas graças e bênçãos, alcançadas por intercessão dele, são registradas em Poá (SP), Romaria, Patrocínio e BH, onde, por sinal, ocorreu o milagre de cura reconhecido pelo Vaticano para a beatificação.

Nascido Hubbertus van Lieshout, em 1890, em Aarle-Rixtel, no Sul da Holanda, e sepultado em BH em 1943, “Padre Eustáquio teve como grande inspiração o belga São Damião de Molokai (1840-1889), que cuidou de leprosos desprovidos de assistência material e espiritual, na ilha Molokai, no Havaí”, destaca padre Vinícius Maciel, da Congregação dos Sagrados Corações (a mesma do beato e do santo), vice-postulador da causa de canonização.

Em 2023, padre Vinícius liderou um grupo de 26 mineiros, incluindo a equipe do EM, à terra natal do beato e às cidades belgas de Lovaina, onde São Damião está sepultado, e Tremelo, onde nasceu, e onde Padre Eustáquio fez o noviciado.

Em Aarle-Rixtel, ainda existe, e muito bem preservada nas mãos de descendentes, a casa de fachada com tijolinhos à vista, que pertenceu ao fazendeiro Wilhelmus van Liesout (1850-1924) e Elisabeth van de Maulenhof (1859-1931).

Desde pequeno, Hubbertus (Humberto, em português), o oitavo dos 11 filhos do casal, desejava se tornar sacerdote, recebendo, ao ingressar no Seminário Menor da Congregação dos Sagrados Corações (SSCC), o nome de Eustáquio.

Ao Brasil, Padre Eustáquio chega em 1925, e parte para Água Suja, atual Romaria, no Alto Paranaíba (MG), ficando ali 10 anos. Se no país ele viveu dias de plenitude, pelo terreno fértil para semear fé e obras sociais, passou também por momentos de extrema tensão, muitas vezes obrigado a se proteger das multidões, que o procuravam em busca de “milagres”, e daqueles que viam nele uma ameaça tal a força de carisma e socorro aos necessitados (era chamado de “Pai dos pobres”).

Sobre seu novo destino, escreveu no livro “Padre Eustáquio – o Vigário de Poá” (1944), o padre Venâncio Hulselmans: “Água Suja e vizinhanças eram afamadas não só pela sua excelsa padroeira, Nossa Senhora da Abadia, como pelo diamante azul encontrado em jazidas importantes nas encostas do córrego Água Suja e do Rio Bagagem; a maior fama, porém, corria pela ausência de vigilância quanto à observação das leis civis, eclesiásticas ou morais”.

Após terminar sua missão em Água Suja, e promover grandes mudanças, Padre Eustáquio seguiu para Poá (SP), tornando-se o pioneiro titular da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Em 1936, após viagem à Europa, retorna à cidade trazendo água, considerada milagrosa, da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na França.

Ele “multiplica” infinitamente o líquido e, conforme o livro do padre Venâncio Hulselmans, são inúmeros os relatos de curas com a chegada “de romeiros de todas as partes à procura da fonte dos milagres”. Jornais (“O Diário da Noite”, “Folha da Manhã”, “O Dia” e “A Plateia”) mostravam “legiões de enfermos de todo o Brasil em busca da água milagrosa de Poá”.

Após seis anos, grande parte conturbados, e ao final de profundo esgotamento, Padre Eustáquio deixa Poá (antes ligado a Mogi das Cruzes, hoje município da Região Metropolitana de São Paulo) e vive tempos de exílio em cidades paulistas, mineiras e no Rio de Janeiro. Em Minas, mora em Patrocínio (MG), depois segue para Ibiá, onde fica menos de um mês.

O último destino foi BH. Em 2 de abril, o religioso holandês chega à capital, e, seis dias depois, toma posse como vigário da Paróquia São Domingos, onde hoje é o Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste. Na época, rezava na Capela Cristo Rei, perto do Aeroporto Carlos Prates.

O sonho de ver pronto o atual Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz não se concretizou, pois o holandês morreu em 30 de agosto de 1943, vítima da picada de um carrapato. Mas ele lançou a pedra fundamental três meses antes, em terreno doado pelo então prefeito de BH, Juscelino Kubitschek (1902-1976).

Dez tempos do Beato

  • 1889 – Em 3 de novembro, Hubbertus nasce em Aarle- Rixtel, na Holanda. Para a vida religiosa, na Congregação dos Sagrados Corações, recebe o nome de Eustáquio.
  • 1915 – Inspirado no ideal missionário de São Damião de Molokai, Eustáquio professa votos temporários e perpétuos, para, quatro anos depois, ser ordenado sacerdote.
  • 1925 – Parte para o Brasil como missionário, passando por Água Suja (atual Romaria, na Região do Alto Paranaíba), Poá (SP) e outras cidades do interior mineiro, além do Rio de Janeiro (RJ).
  • 1942 – Chega a Belo Horizonte, onde fica por pouco mais de um ano e quatro meses. Picado por um carrapato, Padre Eustáquio morre em 30 de agosto de 1943, no Sanatório Minas Gerais (atual Hospital Alberto Cavalcanti), na capital.
  • 1943 – Em 31 de agosto, os restos mortais de Padre Eustáquio são conduzidos para o Cemitério do Bonfim. Seu túmulo se torna lugar de preces e devoção.
  • 1949 – Em 31 de janeiro, ocorre o translado dos restos mortais de Padre Eustáquio para a capela mortuária, na entrada da Matriz dos Sagrados Corações, iniciada pelo próprio beato e hoje conhecida como Igreja de Padre Eustáquio.
  • 1956 – Em 5 de fevereiro, com a fama de santidade se propagando, há o início dos trabalhos preliminares para instauração do processo de canonização de Padre Eustáquio.
  • 2003 – Em 12 de abril, o papa João Paulo II aprova e publica oficialmente o decreto sobre a heroicidade das virtudes de Padre Eustáquio. O Servo de Deus se torna Venerável Padre Eustáquio.
  • 2005 – Em 19 de dezembro, o papa Bento XVI autoriza a publicação do decreto reconhecendo um milagre atribuído por intercessão de Padre Eustáquio. Padre Gonçalo Belém é curado de um câncer na garganta.
  • 2006 – Em 15 de junho, Padre Eustáquio é beatificado, em cerimônia no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Programação da Festa do Beato Padre Eustáquio

Sábado (30/8)

  • Missas às 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17 e 19h
  • Procissão após a missa das 17h
  • Terço: 8h e 16h
  • Adoração: 12h
  • Confissões: De 8h30 às 11h
  • Barraquinhas durante todo o dia

Simpósio Internacional Saúde de Paz

  • Segunda-feira (1/9), às 19h30, no Teatro da Igreja Padre Eustáquio (Bairro Padre Eustáquio) – Sessão solene de abertura, com a presença do arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira e Azevedo
  • Às 20h – Mesa redonda com o tema “A devoção ao Beato Padre Eustáquio: vivências, narrativas e serviços”
  • Às 20h45 – Debate e momento cultural

