Foragido da Justiça é preso com 12 barras de maconha no Vale do Rio Doce

Um homem de 36 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, com 12 barras de maconha escondidas em uma mochila. A prisão ocorreu em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (27/8).

De acordo com os registros policiais, o homem recebeu uma mochila de outra pessoa e correu com ela para dentro de casa, o que levantou suspeitas da PM, que monitorava o suspeito.

Ele foi abordado pelos policiais e disse que a mochila não era dele e nem sabia o que tinha dentro. Questionado sobre quem a entregou, ele respondeu apenas que preferia pegar cadeia a ser punido de qualquer outra forma pelo flagrante.

O foragido informou onde estava a mochila e, dentro dela, os militares encontraram 12 barras de maconha, que pesavam cerca de 10 kg. Conforme o boletim de ocorrência, o homem disse que somente iria guardar a droga, e que não iria revelar a quem pertencia o material ou a quem seria entregue.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, acompanhado por uma advogada.