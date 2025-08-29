Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

Foragido da Justiça é preso com 12 barras de maconha no Vale do Rio Doce

Suspeito se limitou a dizer que preferia "pegar cadeia" a ser punido de outra forma. O caso aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/08/2025 09:25

compartilhe

Siga no
x
O suspeito afirmou que
O suspeito afirmou que "apenas guardava" a droga crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 36 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, com 12 barras de maconha escondidas em uma mochila. A prisão ocorreu em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (27/8). 

De acordo com os registros policiais, o homem recebeu uma mochila de outra pessoa e correu com ela para dentro de casa, o que levantou suspeitas da PM, que monitorava o suspeito. 

Leia Mais

Ele foi abordado pelos policiais e disse que a mochila não era dele e nem sabia o que tinha dentro. Questionado sobre quem a entregou, ele respondeu apenas que preferia pegar cadeia a ser punido de qualquer outra forma pelo flagrante.

O foragido informou onde estava a mochila e, dentro dela, os militares encontraram 12 barras de maconha, que pesavam cerca de 10 kg. Conforme o boletim de ocorrência, o homem disse que somente iria guardar a droga, e que não iria revelar a quem pertencia o material ou a quem seria entregue. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, acompanhado por uma advogada.

Tópicos relacionados:

governador-valadares justica minas-gerais trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay