Foragido da Justiça é preso com 12 barras de maconha no Vale do Rio Doce
Suspeito se limitou a dizer que preferia "pegar cadeia" a ser punido de outra forma. O caso aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce
compartilheSiga no
Um homem de 36 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, com 12 barras de maconha escondidas em uma mochila. A prisão ocorreu em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (27/8).
De acordo com os registros policiais, o homem recebeu uma mochila de outra pessoa e correu com ela para dentro de casa, o que levantou suspeitas da PM, que monitorava o suspeito.
Leia Mais
Ele foi abordado pelos policiais e disse que a mochila não era dele e nem sabia o que tinha dentro. Questionado sobre quem a entregou, ele respondeu apenas que preferia pegar cadeia a ser punido de qualquer outra forma pelo flagrante.
- BH: foragido da Justiça excluído do tráfico é preso com munições e arma
- Suspeito de tráfico foragido da Justiça é preso no interior de Minas
O foragido informou onde estava a mochila e, dentro dela, os militares encontraram 12 barras de maconha, que pesavam cerca de 10 kg. Conforme o boletim de ocorrência, o homem disse que somente iria guardar a droga, e que não iria revelar a quem pertencia o material ou a quem seria entregue.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, acompanhado por uma advogada.