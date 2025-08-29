Assine
CRIME EM FAMÍLIA

Homem mata sogra e deixa esposa ferida durante discussão em Divinópolis

Crime ocorreu na comunidade de Buritis, na zona rural da cidade. Suspeito se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Ele alegou legítima defesa

Amanda Quintiliano - Especial para o EM
Amanda Quintiliano - Especial para o EM
29/08/2025 17:52 - atualizado em 29/08/2025 21:34

Homem mata esposa e sogra em Divinópolis
Homem mata a sogra e deixou a esposa ferida em Divinópolis. Ele diz que foi ameaçado com uma faca e, por isso, teria atirado crédito: Divulgação/Samu

Um homem de 39 anos matou a sogra, de 53, e deixou a esposa, de 30 anos, gravemente ferida nesta sexta-feira (29/8) na comunidade de Buritis, zona rural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito efetuou disparos contra as duas vítimas. A sogra morreu no local, enquanto a esposa foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

Assim que os militares chegaram à comunidade, o homem se apresentou espontaneamente e entregou a arma utilizada no crime.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Em depoimento, conforme a polícia, alegou legítima defesa. Disse que, durante a discussão motivada pelo fim do relacionamento, a esposa e a sogra teriam o ameaçado com uma faca.

Ele, então, pegou a arma e disparou. Ainda segundo a polícia, o homem já possui histórico criminal por lesão corporal contra uma outra ex-companheira em 2024.

