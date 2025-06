A vice-prefeita de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Janete Aparecida (Avante), anunciou que irá acionar a Justiça após ser alvo de uma série de mensagens de ódio durante sua viagem a Israel, onde integrava uma comitiva brasileira em um intercâmbio sobre segurança pública. Segundo Janete, os ataques ocorreram não apenas contra ela, mas também contra membros da sua família, incluindo um de seus filhos.

"Minha assessoria, desde o início, tem feito prints dessas mensagens. Algumas são extremamente covardes. Vamos encaminhar tudo para o meu advogado e também para o serviço de inteligência da polícia, para que identifiquem se são perfis falsos ou quem são essas pessoas que tiveram coragem de escrever coisas como: "deveria explodir e ficar só os pedaços" ou "deveria ser estuprada". Inclusive chegaram mensagens assim no Instagram de um dos meus filhos", relata.



A vice-prefeita chegou ao Brasil na última quarta-feira (18/6) junto com o prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião. Janete foi recepcionada por familiares e amigos em Divinópolis. Ela contou que, além da tensão provocada pelos ataques de mísseis que presenciou no Oriente Médio, teve que enfrentar o peso dos ataques virtuais a distância.



Janete lembrou que há legislação específica para esse tipo de crime e defendeu a responsabilização dos autores. "Existe uma lei contra a violência de gênero na política. Nós, mulheres, sofremos muito mais esse tipo de ataque do que os homens. Não podemos deixar que isso continue reverberando", afirmou, fazendo referência à Lei nº 14.192/2021, que trata da prevenção e combate à violência política contra a mulher.



A vice-prefeita fez um apelo à reflexão e respeito nas redes sociais. "Isso não vai me fragilizar. Antes de escrever essas coisas, pense que, por trás dessa política, existe uma mãe de família, um pai, pessoas que nos amam. Pense duas vezes antes de usar o ‘dedinho nervoso’ para fazer ataques impensados contra pessoas do bem", concluiu.



Comitiva no Oriente Médio



A comitiva de autoridades brasileiras foi surpreendida com o bombardeio no dia 13 de junho, quando a sirene tocou e os integrantes tiveram que se abrigar em um bunker. A partir daí, iniciou-se um período de tensão, com a escalada do conflito entre Israel e Irã. Eles estavam em uma universidade na cidade de Kfar Sab.



O grupo conseguiu deixar o país do Oriente Médio apenas na segunda-feira (16/6) seguindo por meio terrestre até a fronteira com a Jordânia. De lá, seguiram até a Arábia Saudita onde embarcaram em um voo fretado com destino ao Brasil. Janete chegou à Divinópolis na quarta-feira (18/6) à noite.



O avião foi providenciado pelo deputado federal Mersinho Lucena (PP-PB), filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, também presente na missão.

Menos julgamento

O prefeito de Divinópolis chegou a rebater as mensagens direcionadas a Janete nas redes sociais. Em um vídeo, ele defendeu a vice-prefeita afirmando que ela estava em Israel a trabalho e não a passeio. Pediu mais orações e menos julgamento.

"O que mais me espanta é ver esse tipo de comentário aqui nas redes sociais, esse tipo de ataque, desejar a morte de uma pessoa em um momento tão difícil", concluiu.

*Amanda Quintiliano e Brenda Fernandes