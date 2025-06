O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), desembarcou nesta quarta-feira (18/6) no Aeroporto Internacional de Confins e foi direto ao encontro de professores da rede municipal, que o aguardavam em protesto. O chefe do Executivo da capital mineira não passou pelo saguão principal e seguiu para a área externa, onde estavam concentrados os manifestantes, em greve desde o início de maio. Eles exibiam faixas e gritavam palavras de ordem como “R$ 2,49 não é valorização”.

Damião teve uma conversa breve, mas cordial, com representantes do Sind-REDE/BH e se comprometeu a abrir diálogo com a categoria nos próximos dias. A atitude surpreendeu os educadores, que não vinham conseguindo audiência com a prefeitura desde o início da paralisação, no fim de maio.

“Viemos até aqui para sermos ouvidos. A expectativa é de que, agora, finalmente o governo nos receba. O próprio Damião fala em valorização da educação, mas isso não pode ser só discurso. A conversa de hoje foi um primeiro passo”, afirmou Carol Pasqualine, dirigente do sindicato.

A categoria reivindica um reajuste superior aos 2,49% oferecidos pela prefeitura, índice considerado irrisório frente à inflação e ao piso nacional do magistério. A greve tem mais de 85% de adesão, mas até o momento o Executivo não apresentou proposta concreta de valorização. A única medida anunciada foi a extensão, de forma proporcional, do vale-alimentação para profissionais com carga horária inferior a 40 horas semanais.

Em entrevista ao Estado de Minas, a dirigente sindical Carol Pasqualine explicou que o protesto no aeroporto busca chamar a atenção do prefeito: “Fizemos vigília na prefeitura, tentamos ser recebidos pelo prefeito em exercício Juliano Lopes, fomos até a Secretaria de Planejamento, mas nada. Agora que Álvaro Damião está voltando, viemos até ele. É um ato para causar barulho, para sermos ouvidos”, afirmou. Para a categoria, a postura da prefeitura desmente a própria propaganda institucional de valorização da educação.

“O ticket não se incorpora à aposentadoria, pode ser retirado a qualquer momento. Queremos valorização real da carreira, com um índice digno”, afirmou uma das representantes do sindicato durante a última assembleia, realizada no dia 11 de junho.

Mesmo com o gesto de aproximação no aeroporto, a greve segue mantida. A próxima assembleia está marcada para segunda-feira (23/6), quando os professores avaliarão os rumos do movimento, agora com expectativa de negociação direta com o prefeito.

Viagem e crise política

Álvaro Damião desembarca em Belo Horizonte após atravessar por terra a fronteira entre Israel e Jordânia em meio à escalada da guerra no Oriente Médio. A viagem foi marcada por críticas de movimentos sociais e parlamentares da capital, que condenaram o estreitamento de laços com um governo acusado de cometer violações de direitos humanos na Faixa de Gaza.

Na semana passada, o Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino convocou ato contra a viagem e questionou o fato de Damião ter deixado a cidade em meio a uma greve de professores e servidores da saúde. Parlamentares do campo progressista da Câmara Municipal de BH também divulgaram uma nota de repúdio. “Tecnologias de assassinato e destruição? Queremos que o foco da prefeitura seja a melhoria dos serviços públicos com base em direitos humanos”, criticou o comitê em texto publicado nas redes sociais.

Damião integrou a comitiva de 12 autoridades brasileiras convidadas pela Embaixada de Israel para o evento “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local”. O grupo precisou deixar o país às pressas após o início da guerra com o Irã. A travessia terrestre foi feita até a cidade de Aqaba, na Jordânia, e o retorno ao Brasil se deu por meio de uma aeronave particular, que decolou da Arábia Saudita e tem como destino final João Pessoa (PB), base do prefeito Cícero Lucena (PP), um dos articuladores da missão.

O Estado de Minas apurou o trajeto do voo por meio da plataforma FlightRadar24, especializada no monitoramento em tempo real de aeronaves. A ferramenta confirmou que o avião decolou de Tabuk, na Arábia Saudita, e seguiu com destino ao Brasil. Damião desembarca em BH nesta terça-feira.

Prefeitos reagem à nota do Itamaraty

A viagem também gerou desconforto institucional. Após o Ministério das Relações Exteriores emitir nota dizendo que não tinha conhecimento da missão e que ela teria ocorrido em desacordo com as recomendações consulares, os integrantes da comitiva divulgaram um posicionamento conjunto em tom de desagravo. “Manifestamos nosso profundo desacordo e surpresa com a nota do Itamaraty. Todos sabiam da missão e tratá-la como clandestina é uma distorção”, diz o texto assinado por prefeitos, vice-prefeitos e secretários que participaram da viagem.

A mobilização dos professores, no entanto, dá outro tom ao retorno do prefeito. A categoria afirma que não aceita ser invisibilizada e promete intensificar as manifestações, caso Damião não sente com a categoria.