Regiões de BH registram chuva fraca nesta sexta-feira (29)

Regionais da Pampulha e Venda Nova são as atingidas por leve precipitação no fim desta tarde. Na região Norte, as chuvas são moderadas, segundo Defesa Civil

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
29/08/2025 18:34

imagem ilustrativa - Pampulha e Venda Nova, Regiões de Belo Horizonte, registram chuva fraca no final da tarde desta sexta-feira (29/8)
Belo Horizonte teve céu com muitas nuvens durante toda esta sexta-feira (29) e já havia previsão de chuva crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Pampulha, Venda Nova e as regiões Noroeste e Nordeste de Belo Horizonte registram chuva fraca no fim da tarde desta sexta-feira (29/8). Na regional Norte, a precipitação é moderada.

Nas regiões da capital mineira onde chove fraco, a precipitação está com volume entre 0,1 a 1,0 milímetros por 5 minutos. Já a chuva moderada tem volume entre 1,1 a 2,5 milímetros por 5 minutos.

A Defesa Civil municipal informou que Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até as 8h deste sábado (30/8). De acordo com o órgão, há probabilidade de precipitação com volume entre 20 a 30 milímetros, raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora. 

Para esta sexta-feira, a previsão para a capital mineira era de chuva com trovoadas isoladas na parte da tarde. Ao longo do dia, BH teve céu nublado.

Até então, a última chuva em BH foi registrada em 9 de agosto. As últimas precipitações foram fracas e localizadas, com maior volume de 1,2 milímetro, de acordo com a Defesa Civil municipal.

