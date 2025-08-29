Regiões de BH registram chuva fraca nesta sexta-feira (29)

Pampulha, Venda Nova e as regiões Noroeste e Nordeste de Belo Horizonte registram chuva fraca no fim da tarde desta sexta-feira (29/8). Na regional Norte, a precipitação é moderada.

Nas regiões da capital mineira onde chove fraco, a precipitação está com volume entre 0,1 a 1,0 milímetros por 5 minutos. Já a chuva moderada tem volume entre 1,1 a 2,5 milímetros por 5 minutos.

A Defesa Civil municipal informou que Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até as 8h deste sábado (30/8). De acordo com o órgão, há probabilidade de precipitação com volume entre 20 a 30 milímetros, raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora.

Para esta sexta-feira, a previsão para a capital mineira era de chuva com trovoadas isoladas na parte da tarde. Ao longo do dia, BH teve céu nublado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até então, a última chuva em BH foi registrada em 9 de agosto. As últimas precipitações foram fracas e localizadas, com maior volume de 1,2 milímetro, de acordo com a Defesa Civil municipal.