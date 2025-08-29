BH e outras 534 cidades de MG estão sob alerta de tempestade
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta quarta. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
compartilheSiga no
Belo Horizonte e mais 534 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, também conhecido com alerta amarelo, para temporal até às 19h do sábado (30). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Leia Mais
De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades sob alerta
Até 10h
Abre Campo
Acaiaca
Açucena
Aimorés
Além Paraíba
Alfredo Vasconcelos
Alpercata
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Alvarenga
Alvinópolis
Amparo do Serra
Antônio Carlos
Antônio Dias
Antônio Prado de Minas
Aracitaba
Araponga
Argirita
Astolfo Dutra
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Bela Vista de Minas
Belmiro Braga
Belo Horizonte
Belo Oriente
Bicas
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Brás Pires
Bugre
Caeté
Caiana
Cajuri
Canaã
Caparaó
Capela Nova
Capitão Andrade
Caputira
Caranaíba
Carandaí
Carangola
Caratinga
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Central de Minas
Chácara
Chalé
Chiador
Cipotânea
Coimbra
Conceição de Ipanema
Congonhas
Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Pena
Coronel Fabriciano
Coronel Pacheco
Córrego Novo
Cuparaque
Descoberto
Desterro do Melo
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Dom Cavati
Dom Silvério
Dona Eusébia
Dores do Turvo
Durandé
Engenheiro Caldas
Entre Folhas
Ervália
Espera Feliz
Estrela Dalva
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Faria Lemos
Fernandes Tourinho
Ferros
Fervedouro
Galiléia
Goiabeira
Goianá
Governador Valadares
Guaraciaba
Guarani
Guarará
Guidoval
Guiricema
Iapu
Imbé de Minas
Inhapim
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
Itabira
Itabirito
Itamarati de Minas
Itanhomi
Itaverava
Itueta
Jaguaraçu
Jequeri
Joanésia
João Monlevade
Juiz de Fora
Lagoa Santa
Lajinha
Lamim
Laranjal
Leopoldina
Lima Duarte
Luisburgo
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Mar de Espanha
Mariana
Maripá de Minas
Marliéria
Martins Soares
Matias Barbosa
Matipó
Mercês
Mesquita
Miradouro
Miraí
Muriaé
Mutum
Naque
Nova Era
Nova Lima
Nova União
Oliveira Fortes
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Preto
Paiva
Palma
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra Dourada
Pequeri
Periquito
Piau
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Pingo d'Água
Piranga
Pirapetinga
Piraúba
Pocrane
Ponte Nova
Porto Firme
Presidente Bernardes
Raposos
Raul Soares
Recreio
Reduto
Resplendor
Ressaquinha
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Novo
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Rio Preto
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Sabará
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz do Escalvado
Santa Luzia
Santa Margarida
Santa Maria de Itabira
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Manhuaçu
Santana do Paraíso
Santana dos Montes
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Itueto
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santos Dumont
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Rio Abaixo
São João do Manhuaçu
São João do Oriente
São João Nepomuceno
São José do Goiabal
São José do Mantimento
São Miguel do Anta
São Pedro dos Ferros
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Anta
Sem-Peixe
Senador Cortes
Senador Firmino
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Sericita
Silveirânia
Simão Pereira
Simonésia
Sobrália
Tabuleiro
Taparuba
Taquaraçu de Minas
Tarumirim
Teixeiras
Timóteo
Tocantins
Tombos
Tumiritinga
Ubá
Ubaporanga
Urucânia
Vargem Alegre
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Vieiras
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Até 19h
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Arantina
Araújos
Arceburgo
Arcos
Areado
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Barbacena
Barroso
Belo Horizonte
Belo Vale
Betim
Bias Fortes
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Despacho
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campo Belo
Campo do Meio
Campos Gerais
Cana Verde
Candeias
Capela Nova
Capetinga
Capitólio
Caranaíba
Carandaí
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cássia
Caxambu
Claraval
Cláudio
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Congonhas
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Contagem
Coqueiral
Cordislândia
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Desterro de Entre Rios
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dores de Campos
Doresópolis
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Esmeraldas
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Florestal
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Gonçalves
Guapé
Guaranésia
Guaxupé
Heliodora
Ibertioga
Ibiraci
Ibirité
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Ingaí
Ipuiúna
Itabirito
Itaguara
Itajubá
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Itumirim
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jeceaba
Jesuânia
Juatuba
Juiz de Fora
Juruaia
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lambari
Lavras
Liberdade
Lima Duarte
Luminárias
Luz
Machado
Madre de Deus de Minas
Maria da Fé
Mário Campos
Marmelópolis
Mateus Leme
Medeiros
Minduri
Moeda
Moema
Monsenhor Paulo
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Lima
Nova Resende
Nova Serrana
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Pains
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Pedra do Indaiá
Pedralva
Pedro Teixeira
Perdigão
Perdões
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Piracema
Piranguçu
Piranguinho
Piumhi
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Pratápolis
Queluzito
Raposos
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Manso
Rio Preto
Ritápolis
Sabará
Sacramento
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Cruz de Minas
Santa Luzia
Santana da Vargem
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Monte
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco de Paula
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São Joaquim de Bicas
São José da Barra
São José da Varginha
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Sarzedo
Senador Amaral
Senador José Bento
Senhora dos Remédios
Seritinga
Serrania
Serranos
Silvianópolis
Soledade de Minas
Tapira
Tapiraí
Tiradentes
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Turvolândia
Uberaba
Vargem Bonita
Varginha
Vespasiano
Virgínia
Wenceslau Braz