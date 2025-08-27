Tempo seco em BH marca esta quarta-feira (27/8)

A quarta-feira (27) começou com clima ameno em Belo Horizonte, que registrou 13,8 °C como a menor temperatura do dia. A previsão indica céu claro com névoa seca no período da tarde, quando a máxima pode chegar a 29 °C.

Segundo a Defesa Civil municipal, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 25% durante a tarde, o que exige atenção para evitar problemas de saúde. Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

As regionais da capital registraram mínimas variadas no início da manhã. No Barreiro, a marca foi de 16,1°C às 6h10. Na Centro-Sul, os termômetros marcaram 14,7°C às 6h20. Já na Oeste, houve mínima de 13,8°C, com sensação térmica de apenas 5,1°C às 6h. Na Pampulha, os registros apontaram 16,6°C, com sensação de 15,2°C às 6h. Em Venda Nova, a mínima foi de 15,4°C às 6h20.

Quais são os principais riscos à saúde do tempo seco?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?