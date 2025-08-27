Tempo seco em BH marca esta quarta-feira (27/8)
A capital registrou mínima de 13,8 °C no início da manhã; umidade relativa do ar deve cair para 25% à tarde
A quarta-feira (27) começou com clima ameno em Belo Horizonte, que registrou 13,8 °C como a menor temperatura do dia. A previsão indica céu claro com névoa seca no período da tarde, quando a máxima pode chegar a 29 °C.
Segundo a Defesa Civil municipal, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 25% durante a tarde, o que exige atenção para evitar problemas de saúde. Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.
As regionais da capital registraram mínimas variadas no início da manhã. No Barreiro, a marca foi de 16,1°C às 6h10. Na Centro-Sul, os termômetros marcaram 14,7°C às 6h20. Já na Oeste, houve mínima de 13,8°C, com sensação térmica de apenas 5,1°C às 6h. Na Pampulha, os registros apontaram 16,6°C, com sensação de 15,2°C às 6h. Em Venda Nova, a mínima foi de 15,4°C às 6h20.
Quais são os principais riscos à saúde do tempo seco?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajudam a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procure atendimento se houver piora;
- Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.