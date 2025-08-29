BH pode registrar chuva com trovoadas nesta sexta (29)
Termômetros da capital mineira podem marcar até 27°C nesta sexta-feira (29/8); confira a previsão completa
A previsão para Belo Horizonte nesta quinta-feira (28/8) indica temperaturas mais altas, baixos índices de umidade e chuva com trovoadas isoladas na parte da tarde. O dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,2°C, às 6h, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,3°C.
A máxima pode chegar a 27ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional em 29/8
- Barreiro: 15,7 °C às 6h25.
- Centro-Sul: 15,0 °C, às 6h25.
- Oeste: 14,2 °C, com sensação térmica de 2,3 °C, às 6h.
- Pampulha: 17,2 °C, com sensação térmica de 15,5 °C, às 6h.
- Venda Nova: 17,1 °C às 3h35.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Oeste, Sul e Sudeste de Minas Gerais poderão registrar chuva nesta sexta, devido a propagação de áreas de instabilidade. No Triângulo, o dia amanhece com nuvens e as pancadas de chuva devem ocorrer apenas pela manhã.
Conforme a previsão, em outras áreas a mudança ocorre de forma passageira aí longo do dia. Há, ainda, baixa possibilidade de chuva na Região Metropolitana de BH.
Segundo o Inmet, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Triângulo, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, céu
claro a parcialmente nublado.