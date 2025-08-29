BH pode registrar chuva com trovoadas nesta sexta (29)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A previsão para Belo Horizonte nesta quinta-feira (28/8) indica temperaturas mais altas, baixos índices de umidade e chuva com trovoadas isoladas na parte da tarde. O dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,2°C, às 6h, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,3°C.

A máxima pode chegar a 27ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 29/8

Barreiro: 15,7 °C às 6h25.

Centro-Sul: 15,0 °C, às 6h25.

Oeste: 14,2 °C, com sensação térmica de 2,3 °C, às 6h.

Pampulha: 17,2 °C, com sensação térmica de 15,5 °C, às 6h.

Venda Nova: 17,1 °C às 3h35.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Oeste, Sul e Sudeste de Minas Gerais poderão registrar chuva nesta sexta, devido a propagação de áreas de instabilidade. No Triângulo, o dia amanhece com nuvens e as pancadas de chuva devem ocorrer apenas pela manhã.

Conforme a previsão, em outras áreas a mudança ocorre de forma passageira aí longo do dia. Há, ainda, baixa possibilidade de chuva na Região Metropolitana de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Triângulo, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, céu

claro a parcialmente nublado.