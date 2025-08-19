BH tem sensação térmica negativa nesta terça (19); MG pode ter vendavais
Temperaturas devem aumentar ao longo do dia na capital mineira; confira a previsão do tempo completa para Belo Horizonte e Minas Gerais
compartilheSiga no
A previsão para Belo Horizonte nesta terça-feira (19/8) indica temperaturas amenas, mas algumas regiões amanheceram com temperaturas mais baixas, chegando a registrar sensação térmica abaixo de zero.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 12,5°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de -2,8°C. A máxima pode chegar a 27ºC.
Leia Mais
Temperaturas mínimas registradas por regional em 19/8
- Barreiro: 13,7 °C às 6h20.
- Centro-Sul: 13,6 °C, às 6h25.
- Oeste: 12,5 °C, com sensação térmica de - 2,8 °C, às 6h.
- Pampulha: 15,6 °C, com sensação térmica de 14,3 °C, às 6h.
- Venda Nova: 15,9 °C às 5h55.
O órgão municipal emitiu, ontem, um alerta para baixa umidade válido até segunda-feira (25/8). Conforme o alerta, os índices de umidade relativa do ar ficam em torno ou inferior a 30%.
Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.
Quais são os principais riscos à saúde?
-
Ressecamento da pele e mucosas;
-
Irritação nos olhos, boca e nariz;
-
Sangramentos nasais e lábios rachados;
-
Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
-
Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
-
Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
-
Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
-
Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
-
Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
-
Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
-
Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo seco e estável em Minas Gerais. O predomínio de céu claro – praticamente sem nuvens – favorece a grande amplitude térmica diurna.
A temperatura máxima deve ficar em torno de 34°C na região do Triângulo, onde os índices de umidade podem declinar para valores inferiores a 20% à tarde.
Além de BH, 510 municípios das regiões Norte, Noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana estão sob alerta de tempo seco nesta terça.
Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Vendavais
Cinco cidades mineiras encontram-se sob alerta de vendavais nesta terça-feira. De acordo com o Inmet, os municípios podem enfrentar ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores nesses locais. Confira a lista:
- Carneirinho
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Santa Vitória
- União de Minas