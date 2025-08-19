Assine
BH tem sensação térmica negativa nesta terça (19); MG pode ter vendavais

Temperaturas devem aumentar ao longo do dia na capital mineira; confira a previsão do tempo completa para Belo Horizonte e Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/08/2025 08:09 - atualizado em 19/08/2025 08:29

BH terá temperaturas amenas e baixa umidade do ar nesta terça-feira (19/8)
BH terá temperaturas amenas e baixa umidade do ar nesta terça-feira (19/8) crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

A previsão para Belo Horizonte nesta terça-feira (19/8) indica temperaturas amenas, mas algumas regiões amanheceram com temperaturas mais baixas, chegando a registrar sensação térmica abaixo de zero.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 12,5°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de -2,8°C. A máxima pode chegar a 27ºC.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 19/8

  • Barreiro: 13,7 °C às 6h20.
  • Centro-Sul: 13,6 °C, às 6h25.
  • Oeste: 12,5 °C, com sensação térmica de - 2,8 °C, às 6h.
  • Pampulha: 15,6 °C, com sensação térmica de 14,3 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 15,9 °C às 5h55.

O órgão municipal emitiu, ontem, um alerta para baixa umidade válido até segunda-feira (25/8). Conforme o alerta, os índices de umidade relativa do ar ficam em torno ou inferior a 30%.

Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;

  • Irritação nos olhos, boca e nariz;

  • Sangramentos nasais e lábios rachados;

  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo seco e estável em Minas Gerais. O predomínio de céu claro – praticamente sem nuvens – favorece a grande amplitude térmica diurna.

A temperatura máxima deve ficar em torno de 34°C na região do Triângulo, onde os índices de umidade podem declinar para valores inferiores a 20% à tarde.

Além de BH, 510 municípios das regiões Norte, Noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana estão sob alerta de tempo seco nesta terça.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul.

Vendavais

Cinco cidades mineiras encontram-se sob alerta de vendavais nesta terça-feira. De acordo com o Inmet, os municípios podem enfrentar ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores nesses locais. Confira a lista:

  • Carneirinho
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Santa Vitória
  • União de Minas

overflay