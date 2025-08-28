Assine
BH está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (28/8)

Está previsto volume até 20 mm, além de raios e rajadas de vento em torno de 40km/h. Alerta vale até a manhã desta sexta-feira (29/8)

Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
28/08/2025 17:33

Possibilidade de pancadas de chuva até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 40km/h até 8 horas de sexta-feira (29)
Possibilidade de pancadas de chuva até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 40km/h até 8 horas de sexta-feira (29) crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil Municipal nesta quinta-feira (28/8).

 

Conforme o órgão, é esperado chuva de até 20 mm com raios. As rajadas de vento podem chegar até 40km/h. O alerta é válido até às 8 horas desta sexta-feira (29/8).  

A Defesa Civil também informa que a previsão para sexta é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas.

A temperatura mínima estimada é de 15°C e a máxima de 27°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

O que fazer durante a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

    Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

