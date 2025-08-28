BH está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (28/8)

Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil Municipal nesta quinta-feira (28/8).

Conforme o órgão, é esperado chuva de até 20 mm com raios. As rajadas de vento podem chegar até 40km/h. O alerta é válido até às 8 horas desta sexta-feira (29/8).

A Defesa Civil também informa que a previsão para sexta é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas.

A temperatura mínima estimada é de 15°C e a máxima de 27°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

O que fazer durante a chuva?

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice