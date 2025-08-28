Assine
BH tem calor e tempo seco nesta quinta-feira (28)

Termômetros da capital mineira podem marcar até 28°C nesta quinta-feira (28/8); confira a previsão completa

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
28/08/2025 07:59

Belo Horizonte pode registrar até 28°C nesta quinta-feira (28/8)
Belo Horizonte pode registrar até 28°C nesta quinta-feira (28/8) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A previsão para Belo Horizonte nesta quinta-feira (28/8) indica temperaturas mais altas e baixos índices de umidade. O dia deve ser de céu claro com névoa seca à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,4°C, às 6h, na Região Oeste. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,5°C.

Leia Mais

A máxima pode chegar a 28ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 28/8

  • Barreiro: 16,3 °C às 6h20.
  • Centro-Sul: 14,5 °C, às 6h15.
  • Oeste: 14,4 °C, com sensação térmica de 2,5 °C, às 6h.
  • Pampulha: 17,1 °C, com sensação térmica de 15,5 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 15,5 °C às 6h20.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será quente e com tempo seco na maior parte de Minas Gerais, devido a uma massa de ar seco que domina quase todo o estado.

Conforme a previsão, apenas as regiões da Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha ficam com umidade relativa acima de 30% à tarde. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste de Minas devido a umidade nos médios níveis da atmosfera.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A máxima pode chegar a 35°C, no Triângulo.

