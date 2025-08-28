BH tem calor e tempo seco nesta quinta-feira (28)
Termômetros da capital mineira podem marcar até 28°C nesta quinta-feira (28/8); confira a previsão completa
A previsão para Belo Horizonte nesta quinta-feira (28/8) indica temperaturas mais altas e baixos índices de umidade. O dia deve ser de céu claro com névoa seca à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,4°C, às 6h, na Região Oeste. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,5°C.
A máxima pode chegar a 28ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional em 28/8
- Barreiro: 16,3 °C às 6h20.
- Centro-Sul: 14,5 °C, às 6h15.
- Oeste: 14,4 °C, com sensação térmica de 2,5 °C, às 6h.
- Pampulha: 17,1 °C, com sensação térmica de 15,5 °C, às 6h.
- Venda Nova: 15,5 °C às 6h20.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será quente e com tempo seco na maior parte de Minas Gerais, devido a uma massa de ar seco que domina quase todo o estado.
Conforme a previsão, apenas as regiões da Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha ficam com umidade relativa acima de 30% à tarde. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste de Minas devido a umidade nos médios níveis da atmosfera.
Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A máxima pode chegar a 35°C, no Triângulo.