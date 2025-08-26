BH volta a registrar calor nesta terça-feira (26)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de dias frio, a previsão para Belo Horizonte nesta terça-feira (26/8) indica temperaturas mais altas e baixos índices de umidade. O dia deve ser de céu claro com névoa seca à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,4°C, às 6h10, na Região de Venda Nova. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,4°C, às 6h, com sensação térmica de 6,3°C.

A máxima pode chegar a 30ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 26/8



Barreiro: 17,3 °C às 6h25.

Centro-Sul: 16,5 °C, às 6h15.

Oeste: 15,4 °C, com sensação térmica de 6,3 °C, às 6h.

Pampulha: 17,4 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 6h.

Venda Nova: 14,4 °C às 6h10.

Como fica o tempo em Minas?



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco continua atuando em Minas Gerais, mantendo o dia com poucas nuvens, grande amplitude térmica e índices de umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo de 30%. No entanto, em áreas do Triangulo, Norte e Noroeste os valores podem ficar abaixo dos 20%.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.