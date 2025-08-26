Assine
BH volta a registrar calor nesta terça-feira (26)

Termômetros da capital mineira podem marcar até 30°C nesta terça-feira (26/8); confira a previsão completa

Melissa Souza
26/08/2025 07:40

Capital mineira terá calor e dias abertos, chuva só no Sul e Triângulo
Belo Horizonte volta a registrar calorão nesta terça-feira (26/8) crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Depois de dias frio, a previsão para Belo Horizonte nesta terça-feira (26/8) indica temperaturas mais altas e baixos índices de umidade. O dia deve ser de céu claro com névoa seca à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,4°C, às 6h10, na Região de Venda Nova. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,4°C, às 6h, com sensação térmica de 6,3°C.

A máxima pode chegar a 30ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 26/8

  • Barreiro: 17,3 °C às 6h25.
  • Centro-Sul: 16,5 °C, às 6h15.
  • Oeste: 15,4 °C, com sensação térmica de 6,3 °C, às 6h.
  • Pampulha: 17,4 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 14,4 °C às 6h10.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco continua atuando em Minas Gerais, mantendo o dia com poucas nuvens, grande amplitude térmica e índices de umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo de 30%. No entanto, em áreas do Triangulo, Norte e Noroeste os valores podem ficar abaixo dos 20%.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

bh calor minas-gerais previsao-do-tempo

