FRIO EM MINAS

Minas registra menor temperatura do país nesta terça-feira (19)

Distrito do Sul de Minas Gerais registrou menor temperatura do país nesta terça-feira (19/8); confira a previsão completa

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/08/2025 08:33

Céu aberto e sol, mas o frio é intenso em Belo Horizonte
Temperatura sobe, mas Sul de Minas volta a marcar menor temperatura do país crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A frente fria que atingiu o país deu uma trégua e os temperaturas subiram na maior parte das regiões do estado. No entanto, o distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, continua a registrar a menor temperatura do país.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 5,9ºC, às 5h, com sensação térmica de 7,6°C, nesta terça-feira (19/8). Às 7h, a sensação foi de 7°C.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paulista. O município de Campos do Jordão (SP) marcou 6,1°C. Já o terceiro lugar da lista ficou com Pico do Couto (RJ), com 7°C.

Menores temperaturas do país em 19/8

  • 5,9°C - Monte Verde (MG), às 5h
  • 6,1°C - Campos do Jordão (SP), às 5h
  • 7°C - Pico do Couto (RJ), às 6h

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No dia 2 de agosto, o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor. O quarto lugar do ranking mineiro foi registrado nos dias 1° e 11 deste mês, com -1°C.

Menores temperaturas de MG em 2025

  • -1,9ºC – Monte Verde - 31/7
  • -1,8ºC – Monte Verde - 30/7
  • -1,7ºC – Monte Verde - 2/8
  • -1ºC – Monte Verde - 1º/8 e 11/8
  • -0,3°C – Monte Verde - 13/8
  • 0,3ºC – Monte Verde - 16/7 e 12/8; Patrocínio - 12/8
  • 0,4ºC – Monte Verde - 30/5

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo seco e estável em Minas Gerais. O predomínio de céu claro – praticamente sem nuvens – favorece a grande amplitude térmica diurna.

A temperatura máxima deve ficar em torno de 34°C na região do Triângulo, onde os índices de umidade podem declinar para valores inferiores a 20% à tarde.

Além de BH, 510 municípios das regiões Norte, Noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana estão sob alerta de tempo seco nesta terça.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul.

Vendavais

Cinco cidades mineiras encontram-se sob alerta de vendavais nesta terça-feira. De acordo com o Inmet, os municípios podem enfrentar ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores nesses locais. Confira a lista:

  • Carneirinho
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Santa Vitória
  • União de Minas

