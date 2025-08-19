Minas registra menor temperatura do país nesta terça-feira (19)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A frente fria que atingiu o país deu uma trégua e os temperaturas subiram na maior parte das regiões do estado. No entanto, o distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, continua a registrar a menor temperatura do país.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 5,9ºC, às 5h, com sensação térmica de 7,6°C, nesta terça-feira (19/8). Às 7h, a sensação foi de 7°C.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paulista. O município de Campos do Jordão (SP) marcou 6,1°C. Já o terceiro lugar da lista ficou com Pico do Couto (RJ), com 7°C.

Menores temperaturas do país em 19/8

5,9°C - Monte Verde (MG), às 5h

6,1°C - Campos do Jordão (SP), às 5h

7°C - Pico do Couto (RJ), às 6h

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No dia 2 de agosto, o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor. O quarto lugar do ranking mineiro foi registrado nos dias 1° e 11 deste mês, com -1°C.

Menores temperaturas de MG em 2025

-1,9ºC – Monte Verde - 31/7

-1,8ºC – Monte Verde - 30/7

-1,7ºC – Monte Verde - 2/8

-1ºC – Monte Verde - 1º/8 e 11/8

-0,3°C – Monte Verde - 13/8

0,3ºC – Monte Verde - 16/7 e 12/8; Patrocínio - 12/8

0,4ºC – Monte Verde - 30/5

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo seco e estável em Minas Gerais. O predomínio de céu claro – praticamente sem nuvens – favorece a grande amplitude térmica diurna.

A temperatura máxima deve ficar em torno de 34°C na região do Triângulo, onde os índices de umidade podem declinar para valores inferiores a 20% à tarde.

Além de BH, 510 municípios das regiões Norte, Noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana estão sob alerta de tempo seco nesta terça.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul.

Vendavais

Cinco cidades mineiras encontram-se sob alerta de vendavais nesta terça-feira. De acordo com o Inmet, os municípios podem enfrentar ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores nesses locais. Confira a lista: