ALERTA!

BH e outras 594 cidades de Minas estão sob alerta de baixa umidade do ar

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê percentuais entre 20% e 30%. Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
26/08/2025 12:55 - atualizado em 27/08/2025 06:59

Uma massa de ar quente favorece ao tempo estável com temperatura elevada em todas as regiões mineiras
Uma massa de ar quente favorece ao tempo estável com temperatura elevada em todas as regiões mineiras crédito: Leandro Couri / E.M / D.A Press

A capital mineira e outras 594 cidades de Minas Gerais estão em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. O aviso é classificado como de perigo potencial pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

Dentre esses municípios, 228 estão em alerta de perigo laranja, com umidade ainda mais baixa, entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O alerta de perigo potencial teve início às 12h desta terça-feira (26/8) e segue até o fim do dia. Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Já o alerta de perigo segue até a noite desta terça.

O alerta para a capital mineira se estende até a sexta-feira (29) devido a uma massa de ar seco que deixa os índices de umidade relativa em torno ou abaixo de 30% durante as tardes, até as 18h, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.  

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;

  • Irritação nos olhos, boca e nariz;

  • Sangramentos nasais e lábios rachados;

  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.  

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

  • Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele. 

Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”. 

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Quais são as cidades em alerta "amarelo"?  

  • Abadia dos Dourados

  • Abaeté

  • Água Comprida

  • Aguanil

  • Alfenas

  • Alpinópolis

  • Alterosa

  • Alvorada de Minas

  • Araçaí

  • Araguari

  • Araporã

  • Arapuá

  • Araújos

  • Araxá

  • Arceburgo

  • Arcos

  • Areado

  • Arinos

  • Augusto de Lima

  • Baldim

  • Bambuí

  • Bandeira do Sul

  • Barão de Cocais

  • Belo Horizonte

  • Belo Vale

  • Betim

  • Biquinhas

  • Boa Esperança

  • Bocaiúva

  • Bom Despacho

  • Bom Jesus da Penha

  • Bom Sucesso

  • Bonfim

  • Bonfinópolis de Minas

  • Bonito de Minas

  • Botelhos

  • Botumirim

  • Brasilândia de Minas

  • Brasília de Minas

  • Brumadinho

  • Buenópolis

  • Buritis

  • Buritizeiro

  • Cabeceira Grande

  • Cabo Verde

  • Cachoeira da Prata

  • Cachoeira Dourada

  • Caetanópolis

  • Caeté

  • Caldas

  • Camacho

  • Campestre

  • Campina Verde

  • Campo Azul

  • Campo Belo

  • Campo do Meio

  • Campo Florido

  • Campos Altos

  • Campos Gerais

  • Canápolis

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Capetinga

  • Capim Branco

  • Capinópolis

  • Capitão Enéas

  • Capitólio

  • Carbonita

  • Carmo da Mata

  • Carmo do Cajuru

  • Carmo do Paranaíba

  • Carmo do Rio Claro

  • Carmópolis de Minas

  • Cascalho Rico

  • Cássia

  • Catuti

  • Cedro do Abaeté

  • Centralina

  • Chapada Gaúcha

  • Claraval

  • Claro dos Poções

  • Cláudio

  • Comendador Gomes

  • Conceição da Aparecida

  • Conceição das Alagoas

  • Conceição do Mato Dentro

  • Conceição do Pará

  • Cônego Marinho

  • Confins

  • Congonhas do Norte

  • Conquista

  • Contagem

  • Coqueiral

  • Coração de Jesus

  • Cordisburgo

  • Corinto

  • Coromandel

  • Córrego Danta

  • Córrego Fundo

  • Couto de Magalhães de Minas

  • Cristais

  • Cristália

  • Crucilândia

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Curvelo

  • Datas

  • Delfinópolis

  • Delta

  • Diamantina

  • Divinópolis

  • Divisa Nova

  • Dom Bosco

  • Dores do Indaiá

  • Doresópolis

  • Douradoquara

  • Elói Mendes

  • Engenheiro Navarro

  • Esmeraldas

  • Espinosa

  • Estrela do Indaiá

  • Estrela do Sul

  • Fama

  • Felício dos Santos

  • Felixlândia

  • Florestal

  • Formiga

  • Formoso

  • Fortaleza de Minas

  • Fortuna de Minas

  • Francisco Dumont

  • Francisco Sá

  • Fronteira

  • Frutal

  • Funilândia

  • Gameleiras

  • Glaucilândia

  • Gouveia

  • Grão Mogol

  • Grupiara

  • Guapé

  • Guaraciama

  • Guaranésia

  • Guarda-Mor

  • Guaxupé

  • Guimarânia

  • Gurinhatã

  • Ibiá

  • Ibiaí

  • Ibiracatu

  • Ibiraci

  • Ibirité

  • Icaraí de Minas

  • Igarapé

  • Igaratinga

  • Iguatama

  • Ilicínea

  • Indianópolis

  • Inhaúma

  • Inimutaba

  • Ipiaçu

  • Iraí de Minas

  • Itabira

  • Itabirito

  • Itacambira

  • Itacarambi

  • Itaguara

  • Itamarandiba

  • Itambé do Mato Dentro

  • Itamogi

  • Itapagipe

  • Itapecerica

  • Itatiaiuçu

  • Itaú de Minas

  • Itaúna

  • Ituiutaba

  • Jaboticatubas

  • Jacuí

  • Jaíba

  • Janaúba

  • Januária

  • Japaraíba

  • Japonvar

  • Jequitaí

  • Jequitibá

  • João Pinheiro

  • Joaquim Felício

  • Juatuba

  • Juramento

  • Juruaia

  • Juvenília

  • Lagamar

  • Lagoa da Prata

  • Lagoa dos Patos

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Lagoa Santa

  • Lassance

  • Lavras

  • Leandro Ferreira

  • Lontra

  • Luislândia

  • Luz

  • Machado

  • Mamonas

  • Manga

  • Maravilhas

  • Mário Campos

  • Martinho Campos

  • Mateus Leme

  • Matias Cardoso

  • Mato Verde

  • Matozinhos

  • Matutina

  • Medeiros

  • Mirabela

  • Miravânia

  • Moeda

  • Moema

  • Monjolos

  • Montalvânia

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Azul

  • Monte Belo

  • Monte Carmelo

  • Monte Santo de Minas

  • Montes Claros

  • Montezuma

  • Morada Nova de Minas

  • Morro da Garça

  • Morro do Pilar

  • Muzambinho

  • Natalândia

  • Nepomuceno

  • Nova Lima

  • Nova Ponte

  • Nova Porteirinha

  • Nova Resende

  • Nova Serrana

  • Nova União

  • Olhos-d’Água

  • Oliveira

  • Onça de Pitangui

  • Paineiras

  • Pains

  • Pai Pedro

  • Papagaios

  • Paracatu

  • Pará de Minas

  • Paraguaçu

  • Paraopeba

  • Passa Tempo

  • Passos

  • Patis

  • Patos de Minas

  • Patrocínio

  • Pedra do Indaiá

  • Pedras de Maria da Cruz

  • Pedrinópolis

  • Pedro Leopoldo

  • Pequi

  • Perdigão

  • Perdizes

  • Perdões

  • Piedade dos Gerais

  • Pimenta

  • Pintópolis

  • Piracema

  • Pirajuba

  • Pirapora

  • Pitangui

  • Piumhi

  • Planura

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Pompéu

  • Ponto Chique

  • Porteirinha

  • Prata

  • Pratápolis

  • Pratinha

  • Presidente Juscelino

  • Presidente Kubitschek

  • Presidente Olegário

  • Prudente de Morais

  • Quartel Geral

  • Raposos

  • Riachinho

  • Riacho dos Machados

  • Ribeirão das Neves

  • Ribeirão Vermelho

  • Rio Acima

  • Rio Manso

  • Rio Paranaíba

  • Rio Pardo de Minas

  • Rio Vermelho

  • Romaria

  • Sabará

  • Sacramento

  • Santa Bárbara

  • Santa Fé de Minas

  • Santa Juliana

  • Santa Luzia

  • Santana da Vargem

  • Santana de Pirapama

  • Santana do Jacaré

  • Santana do Riacho

  • Santa Rosa da Serra

  • Santa Vitória

  • Santo Antônio do Amparo

  • Santo Antônio do Itambé

  • Santo Antônio do Monte

  • Santo Antônio do Retiro

  • Santo Hipólito

  • São Francisco

  • São Francisco de Paula

  • São Gonçalo do Abaeté

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gonçalo do Rio Preto

  • São Gotardo

  • São João Batista do Glória

  • São João da Lagoa

  • São João da Ponte

  • São João das Missões

  • São João do Pacuí

  • São Joaquim de Bicas

  • São José da Barra

  • São José da Lapa

  • São José da Varginha

  • São Pedro da União

  • São Romão

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião do Oeste

  • São Sebastião do Paraíso

  • São Tiago

  • São Tomás de Aquino

  • Sarzedo

  • Senador Modestino Gonçalves

  • Serra Azul de Minas

  • Serra da Saudade

  • Serra do Salitre

  • Serrania

  • Serranópolis de Minas

  • Serro

  • Sete Lagoas

  • Tapira

  • Tapiraí

  • Taquaraçu de Minas

  • Tiros

  • Três Marias

  • Três Pontas

  • Tupaciguara

  • Turmalina

  • Ubaí

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • Unaí

  • Uruana de Minas

  • Urucuia

  • Vargem Bonita

  • Varginha

  • Varjão de Minas

  • Várzea da Palma

  • Varzelândia

  • Vazante

  • Verdelândia

  • Veríssimo

  • Vespasiano

Quais são as cidades em alerta "laranja"? 

  • Abadia dos Dourados

  • Abaeté

  • Araçaí

  • Araguari

  • Araporã

  • Arapuá

  • Araújos

  • Araxá

  • Arcos

  • Arinos

  • Augusto de Lima

  • Baldim

  • Bambuí

  • Betim

  • Biquinhas

  • Bocaiúva

  • Bom Despacho

  • Bonfinópolis de Minas

  • Bonito de Minas

  • Brasilândia de Minas

  • Brasília de Minas

  • Buenópolis

  • Buritis

  • Buritizeiro

  • Cabeceira Grande

  • Cachoeira da Prata

  • Cachoeira Dourada

  • Caetanópolis

  • Campo Azul

  • Campos Altos

  • Canápolis

  • Capim Branco

  • Capinópolis

  • Capitão Enéas

  • Capitólio

  • Carmo do Cajuru

  • Carmo do Paranaíba

  • Cascalho Rico

  • Cedro do Abaeté

  • Centralina

  • Chapada Gaúcha

  • Claro dos Poções

  • Conceição do Mato Dentro

  • Conceição do Pará

  • Cônego Marinho

  • Confins

  • Congonhas do Norte

  • Conquista

  • Coração de Jesus

  • Cordisburgo

  • Corinto

  • Coromandel

  • Córrego Danta

  • Córrego Fundo

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Curvelo

  • Datas

  • Delfinópolis

  • Diamantina

  • Divinópolis

  • Dom Bosco

  • Dores do Indaiá

  • Doresópolis

  • Douradoquara

  • Engenheiro Navarro

  • Esmeraldas

  • Espinosa

  • Estrela do Indaiá

  • Estrela do Sul

  • Felixlândia

  • Florestal

  • Formiga

  • Formoso

  • Fortuna de Minas

  • Francisco Dumont

  • Francisco Sá

  • Funilândia

  • Gameleiras

  • Glaucilândia

  • Gouveia

  • Grão Mogol

  • Grupiara

  • Guapé

  • Guaraciama

  • Guarda-Mor

  • Guimarânia

  • Ibiá

  • Ibiaí

  • Ibiracatu

  • Icaraí de Minas

  • Igaratinga

  • Iguatama

  • Indianópolis

  • Inhaúma

  • Inimutaba

  • Iraí de Minas

  • Itacambira

  • Itacarambi

  • Itapecerica

  • Itaúna

  • Jaboticatubas

  • Jaíba

  • Janaúba

  • Januária

  • Japaraíba

  • Japonvar

  • Jequitaí

  • Jequitibá

  • João Pinheiro

  • Joaquim Felício

  • Juatuba

  • Juramento

  • Juvenília

  • Lagamar

  • Lagoa da Prata

  • Lagoa dos Patos

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Lagoa Santa

  • Lassance

  • Leandro Ferreira

  • Lontra

  • Luislândia

  • Luz

  • Manga

  • Maravilhas

  • Martinho Campos

  • Mateus Leme

  • Matias Cardoso

  • Matozinhos

  • Matutina

  • Medeiros

  • Mirabela

  • Miravânia

  • Moema

  • Monjolos

  • Montalvânia

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Carmelo

  • Montes Claros

  • Morada Nova de Minas

  • Morro da Garça

  • Natalândia

  • Nova Ponte

  • Nova Serrana

  • Olhos-d'Água

  • Onça de Pitangui

  • Paineiras

  • Pains

  • Pai Pedro

  • Papagaios

  • Paracatu

  • Pará de Minas

  • Paraopeba

  • Patis

  • Patos de Minas

  • Patrocínio

  • Pedra do Indaiá

  • Pedras de Maria da Cruz

  • Pedrinópolis

  • Pedro Leopoldo

  • Pequi

  • Perdigão

  • Perdizes

  • Pimenta

  • Pintópolis

  • Pirapora

  • Pitangui

  • Piumhi

  • Pompéu

  • Ponto Chique

  • Prata

  • Pratinha

  • Presidente Juscelino

  • Presidente Kubitschek

  • Presidente Olegário

  • Prudente de Morais

  • Quartel Geral

  • Riachinho

  • Ribeirão das Neves

  • Rio Paranaíba

  • Romaria

  • Sacramento

  • Santa Fé de Minas

  • Santa Juliana

  • Santa Luzia

  • Santana de Pirapama

  • Santana do Riacho

  • Santa Rosa da Serra

  • Santo Antônio do Monte

  • Santo Hipólito

  • São Francisco

  • São Gonçalo do Abaeté

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gotardo

  • São João Batista do Glória

  • São João da Lagoa

  • São João da Ponte

  • São João das Missões

  • São João do Pacuí

  • São José da Lapa

  • São José da Varginha

  • São Romão

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião do Oeste

  • Serra da Saudade

  • Serra do Salitre

  • Sete Lagoas

  • Tapira

  • Tapiraí

  • Taquaraçu de Minas

  • Tiros

  • Três Marias

  • Tupaciguara

  • Ubaí

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • Unaí

  • Uruana de Minas

  • Urucuia

  • Vargem Bonita

  • Varjão de Minas

  • Várzea da Palma

  • Varzelândia

  • Vazante

  • Verdelândia

  • Veríssimo

  • Vespasiano

