BH e outras 594 cidades de Minas estão sob alerta de baixa umidade do ar
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê percentuais entre 20% e 30%. Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde
A capital mineira e outras 594 cidades de Minas Gerais estão em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. O aviso é classificado como de perigo potencial pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Dentre esses municípios, 228 estão em alerta de perigo laranja, com umidade ainda mais baixa, entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
O alerta de perigo potencial teve início às 12h desta terça-feira (26/8) e segue até o fim do dia. Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Já o alerta de perigo segue até a noite desta terça.
O alerta para a capital mineira se estende até a sexta-feira (29) devido a uma massa de ar seco que deixa os índices de umidade relativa em torno ou abaixo de 30% durante as tardes, até as 18h, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.
Quais são os principais riscos à saúde?
-
Ressecamento da pele e mucosas;
-
Irritação nos olhos, boca e nariz;
-
Sangramentos nasais e lábios rachados;
-
Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
-
Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
-
Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
-
Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
-
Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
-
Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
-
Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
-
Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”.
A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.
Quais são as cidades em alerta "amarelo"?
-
Abadia dos Dourados
-
Abaeté
-
Água Comprida
-
Aguanil
-
Alfenas
-
Alpinópolis
-
Alterosa
-
Alvorada de Minas
-
Araçaí
-
Araguari
-
Araporã
-
Arapuá
-
Araújos
-
Araxá
-
Arceburgo
-
Arcos
-
Areado
-
Arinos
-
Augusto de Lima
-
Baldim
-
Bambuí
-
Bandeira do Sul
-
Barão de Cocais
-
Belo Horizonte
-
Belo Vale
-
Betim
-
Biquinhas
-
Boa Esperança
-
Bocaiúva
-
Bom Despacho
-
Bom Jesus da Penha
-
Bom Sucesso
-
Bonfim
-
Bonfinópolis de Minas
-
Bonito de Minas
-
Botelhos
-
Botumirim
-
Brasilândia de Minas
-
Brasília de Minas
-
Brumadinho
-
Buenópolis
-
Buritis
-
Buritizeiro
-
Cabeceira Grande
-
Cabo Verde
-
Cachoeira da Prata
-
Cachoeira Dourada
-
Caetanópolis
-
Caeté
-
Caldas
-
Camacho
-
Campestre
-
Campina Verde
-
Campo Azul
-
Campo Belo
-
Campo do Meio
-
Campo Florido
-
Campos Altos
-
Campos Gerais
-
Canápolis
-
Cana Verde
-
Candeias
-
Capetinga
-
Capim Branco
-
Capinópolis
-
Capitão Enéas
-
Capitólio
-
Carbonita
-
Carmo da Mata
-
Carmo do Cajuru
-
Carmo do Paranaíba
-
Carmo do Rio Claro
-
Carmópolis de Minas
-
Cascalho Rico
-
Cássia
-
Catuti
-
Cedro do Abaeté
-
Centralina
-
Chapada Gaúcha
-
Claraval
-
Claro dos Poções
-
Cláudio
-
Comendador Gomes
-
Conceição da Aparecida
-
Conceição das Alagoas
-
Conceição do Mato Dentro
-
Conceição do Pará
-
Cônego Marinho
-
Confins
-
Congonhas do Norte
-
Conquista
-
Contagem
-
Coqueiral
-
Coração de Jesus
-
Cordisburgo
-
Corinto
-
Coromandel
-
Córrego Danta
-
Córrego Fundo
-
Couto de Magalhães de Minas
-
Cristais
-
Cristália
-
Crucilândia
-
Cruzeiro da Fortaleza
-
Curvelo
-
Datas
-
Delfinópolis
-
Delta
-
Diamantina
-
Divinópolis
-
Divisa Nova
-
Dom Bosco
-
Dores do Indaiá
-
Doresópolis
-
Douradoquara
-
Elói Mendes
-
Engenheiro Navarro
-
Esmeraldas
-
Espinosa
-
Estrela do Indaiá
-
Estrela do Sul
-
Fama
-
Felício dos Santos
-
Felixlândia
-
Florestal
-
Formiga
-
Formoso
-
Fortaleza de Minas
-
Fortuna de Minas
-
Francisco Dumont
-
Francisco Sá
-
Fronteira
-
Frutal
-
Funilândia
-
Gameleiras
-
Glaucilândia
-
Gouveia
-
Grão Mogol
-
Grupiara
-
Guapé
-
Guaraciama
-
Guaranésia
-
Guarda-Mor
-
Guaxupé
-
Guimarânia
-
Gurinhatã
-
Ibiá
-
Ibiaí
-
Ibiracatu
-
Ibiraci
-
Ibirité
-
Icaraí de Minas
-
Igarapé
-
Igaratinga
-
Iguatama
-
Ilicínea
-
Indianópolis
-
Inhaúma
-
Inimutaba
-
Ipiaçu
-
Iraí de Minas
-
Itabira
-
Itabirito
-
Itacambira
-
Itacarambi
-
Itaguara
-
Itamarandiba
-
Itambé do Mato Dentro
-
Itamogi
-
Itapagipe
-
Itapecerica
-
Itatiaiuçu
-
Itaú de Minas
-
Itaúna
-
Ituiutaba
-
Jaboticatubas
-
Jacuí
-
Jaíba
-
Janaúba
-
Januária
-
Japaraíba
-
Japonvar
-
Jequitaí
-
Jequitibá
-
João Pinheiro
-
Joaquim Felício
-
Juatuba
-
Juramento
-
Juruaia
-
Juvenília
-
Lagamar
-
Lagoa da Prata
-
Lagoa dos Patos
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Grande
-
Lagoa Santa
-
Lassance
-
Lavras
-
Leandro Ferreira
-
Lontra
-
Luislândia
-
Luz
-
Machado
-
Mamonas
-
Manga
-
Maravilhas
-
Mário Campos
-
Martinho Campos
-
Mateus Leme
-
Matias Cardoso
-
Mato Verde
-
Matozinhos
-
Matutina
-
Medeiros
-
Mirabela
-
Miravânia
-
Moeda
-
Moema
-
Monjolos
-
Montalvânia
-
Monte Alegre de Minas
-
Monte Azul
-
Monte Belo
-
Monte Carmelo
-
Monte Santo de Minas
-
Montes Claros
-
Montezuma
-
Morada Nova de Minas
-
Morro da Garça
-
Morro do Pilar
-
Muzambinho
-
Natalândia
-
Nepomuceno
-
Nova Lima
-
Nova Ponte
-
Nova Porteirinha
-
Nova Resende
-
Nova Serrana
-
Nova União
-
Olhos-d’Água
-
Oliveira
-
Onça de Pitangui
-
Paineiras
-
Pains
-
Pai Pedro
-
Papagaios
-
Paracatu
-
Pará de Minas
-
Paraguaçu
-
Paraopeba
-
Passa Tempo
-
Passos
-
Patis
-
Patos de Minas
-
Patrocínio
-
Pedra do Indaiá
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pedrinópolis
-
Pedro Leopoldo
-
Pequi
-
Perdigão
-
Perdizes
-
Perdões
-
Piedade dos Gerais
-
Pimenta
-
Pintópolis
-
Piracema
-
Pirajuba
-
Pirapora
-
Pitangui
-
Piumhi
-
Planura
-
Poço Fundo
-
Poços de Caldas
-
Pompéu
-
Ponto Chique
-
Porteirinha
-
Prata
-
Pratápolis
-
Pratinha
-
Presidente Juscelino
-
Presidente Kubitschek
-
Presidente Olegário
-
Prudente de Morais
-
Quartel Geral
-
Raposos
-
Riachinho
-
Riacho dos Machados
-
Ribeirão das Neves
-
Ribeirão Vermelho
-
Rio Acima
-
Rio Manso
-
Rio Paranaíba
-
Rio Pardo de Minas
-
Rio Vermelho
-
Romaria
-
Sabará
-
Sacramento
-
Santa Bárbara
-
Santa Fé de Minas
-
Santa Juliana
-
Santa Luzia
-
Santana da Vargem
-
Santana de Pirapama
-
Santana do Jacaré
-
Santana do Riacho
-
Santa Rosa da Serra
-
Santa Vitória
-
Santo Antônio do Amparo
-
Santo Antônio do Itambé
-
Santo Antônio do Monte
-
Santo Antônio do Retiro
-
Santo Hipólito
-
São Francisco
-
São Francisco de Paula
-
São Gonçalo do Abaeté
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gonçalo do Rio Preto
-
São Gotardo
-
São João Batista do Glória
-
São João da Lagoa
-
São João da Ponte
-
São João das Missões
-
São João do Pacuí
-
São Joaquim de Bicas
-
São José da Barra
-
São José da Lapa
-
São José da Varginha
-
São Pedro da União
-
São Romão
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Paraíso
-
São Tiago
-
São Tomás de Aquino
-
Sarzedo
-
Senador Modestino Gonçalves
-
Serra Azul de Minas
-
Serra da Saudade
-
Serra do Salitre
-
Serrania
-
Serranópolis de Minas
-
Serro
-
Sete Lagoas
-
Tapira
-
Tapiraí
-
Taquaraçu de Minas
-
Tiros
-
Três Marias
-
Três Pontas
-
Tupaciguara
-
Turmalina
-
Ubaí
-
Uberaba
-
Uberlândia
-
Unaí
-
Uruana de Minas
-
Urucuia
-
Vargem Bonita
-
Varginha
-
Varjão de Minas
-
Várzea da Palma
-
Varzelândia
-
Vazante
-
Verdelândia
-
Veríssimo
-
Vespasiano
Quais são as cidades em alerta "laranja"?
-
Abadia dos Dourados
-
Abaeté
-
Araçaí
-
Araguari
-
Araporã
-
Arapuá
-
Araújos
-
Araxá
-
Arcos
-
Arinos
-
Augusto de Lima
-
Baldim
-
Bambuí
-
Betim
-
Biquinhas
-
Bocaiúva
-
Bom Despacho
-
Bonfinópolis de Minas
-
Bonito de Minas
-
Brasilândia de Minas
-
Brasília de Minas
-
Buenópolis
-
Buritis
-
Buritizeiro
-
Cabeceira Grande
-
Cachoeira da Prata
-
Cachoeira Dourada
-
Caetanópolis
-
Campo Azul
-
Campos Altos
-
Canápolis
-
Capim Branco
-
Capinópolis
-
Capitão Enéas
-
Capitólio
-
Carmo do Cajuru
-
Carmo do Paranaíba
-
Cascalho Rico
-
Cedro do Abaeté
-
Centralina
-
Chapada Gaúcha
-
Claro dos Poções
-
Conceição do Mato Dentro
-
Conceição do Pará
-
Cônego Marinho
-
Confins
-
Congonhas do Norte
-
Conquista
-
Coração de Jesus
-
Cordisburgo
-
Corinto
-
Coromandel
-
Córrego Danta
-
Córrego Fundo
-
Cruzeiro da Fortaleza
-
Curvelo
-
Datas
-
Delfinópolis
-
Diamantina
-
Divinópolis
-
Dom Bosco
-
Dores do Indaiá
-
Doresópolis
-
Douradoquara
-
Engenheiro Navarro
-
Esmeraldas
-
Espinosa
-
Estrela do Indaiá
-
Estrela do Sul
-
Felixlândia
-
Florestal
-
Formiga
-
Formoso
-
Fortuna de Minas
-
Francisco Dumont
-
Francisco Sá
-
Funilândia
-
Gameleiras
-
Glaucilândia
-
Gouveia
-
Grão Mogol
-
Grupiara
-
Guapé
-
Guaraciama
-
Guarda-Mor
-
Guimarânia
-
Ibiá
-
Ibiaí
-
Ibiracatu
-
Icaraí de Minas
-
Igaratinga
-
Iguatama
-
Indianópolis
-
Inhaúma
-
Inimutaba
-
Iraí de Minas
-
Itacambira
-
Itacarambi
-
Itapecerica
-
Itaúna
-
Jaboticatubas
-
Jaíba
-
Janaúba
-
Januária
-
Japaraíba
-
Japonvar
-
Jequitaí
-
Jequitibá
-
João Pinheiro
-
Joaquim Felício
-
Juatuba
-
Juramento
-
Juvenília
-
Lagamar
-
Lagoa da Prata
-
Lagoa dos Patos
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Grande
-
Lagoa Santa
-
Lassance
-
Leandro Ferreira
-
Lontra
-
Luislândia
-
Luz
-
Manga
-
Maravilhas
-
Martinho Campos
-
Mateus Leme
-
Matias Cardoso
-
Matozinhos
-
Matutina
-
Medeiros
-
Mirabela
-
Miravânia
-
Moema
-
Monjolos
-
Montalvânia
-
Monte Alegre de Minas
-
Monte Carmelo
-
Montes Claros
-
Morada Nova de Minas
-
Morro da Garça
-
Natalândia
-
Nova Ponte
-
Nova Serrana
-
Olhos-d'Água
-
Onça de Pitangui
-
Paineiras
-
Pains
-
Pai Pedro
-
Papagaios
-
Paracatu
-
Pará de Minas
-
Paraopeba
-
Patis
-
Patos de Minas
-
Patrocínio
-
Pedra do Indaiá
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pedrinópolis
-
Pedro Leopoldo
-
Pequi
-
Perdigão
-
Perdizes
-
Pimenta
-
Pintópolis
-
Pirapora
-
Pitangui
-
Piumhi
-
Pompéu
-
Ponto Chique
-
Prata
-
Pratinha
-
Presidente Juscelino
-
Presidente Kubitschek
-
Presidente Olegário
-
Prudente de Morais
-
Quartel Geral
-
Riachinho
-
Ribeirão das Neves
-
Rio Paranaíba
-
Romaria
-
Sacramento
-
Santa Fé de Minas
-
Santa Juliana
-
Santa Luzia
-
Santana de Pirapama
-
Santana do Riacho
-
Santa Rosa da Serra
-
Santo Antônio do Monte
-
Santo Hipólito
-
São Francisco
-
São Gonçalo do Abaeté
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gotardo
-
São João Batista do Glória
-
São João da Lagoa
-
São João da Ponte
-
São João das Missões
-
São João do Pacuí
-
São José da Lapa
-
São José da Varginha
-
São Romão
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião do Oeste
-
Serra da Saudade
-
Serra do Salitre
-
Sete Lagoas
-
Tapira
-
Tapiraí
-
Taquaraçu de Minas
-
Tiros
-
Três Marias
-
Tupaciguara
-
Ubaí
-
Uberaba
-
Uberlândia
-
Unaí
-
Uruana de Minas
-
Urucuia
-
Vargem Bonita
-
Varjão de Minas
-
Várzea da Palma
-
Varzelândia
-
Vazante
-
Verdelândia
-
Veríssimo
-
Vespasiano