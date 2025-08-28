Bairro da Região Leste de BH fica sem água nesta quinta-feira (28)

Moradores do bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, podem enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta quinta-feira (28/08). A Copasa informou que a situação ocorre devido a uma manutenção emergencial na rede.



Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo da tarde de hoje.

A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. A Copasa destacou ainda que os imóveis com reservatórios próprios, como caixas d’água, podem não sentir os efeitos da interrupção.