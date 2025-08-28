FICCO combate tráfico de drogas em seis cidades mineiras

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação contra o tráfico de drogas foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28/8), no Triângulo Mineiro. A Operação Lure cumpre 26 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva contra integrantes de um grupo atuante no tráfico interestadual de drogas. A tarefa está a cargo do FICCO/MG (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais).

Com diligências em seis cidades mineiras - Uberlândia, Tupaciguara, Patos de Minas, Patrocínio, Santa Luzia e Curvelo -, a operação cumpre ordens judiciais expedidas pela Vara Criminal, da Infância e Juventude e de Precatórias da Comarca de Ituiutaba, também no Triângulo.

A “Lure”, como está sendo chamada, é um desdobramento da “Operação Anthill”, que foi deflagrada em 19 de novembro de 2024 e que já havia identificado parte da organização criminosa investigada.

150 policiais estão empenhados na operação. A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal, atuando de forma integrada para combater o crime organizado, em cooperação com os órgãos estaduais de Segurança Pública.