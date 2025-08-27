Minas: operação prende seis suspeitos de tráfico internacional de drogas

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu seis pessoas nesta quarta-feira (27) em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Ibirité, Santa Luzia, Esmeraldas, Juiz de Fora e Pirapora, além de duas unidades prisionais, durante a Operação Harpia, voltada ao combate ao tráfico interestadual e internacional de drogas.

Ao longo da ação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, bloqueadas seis contas bancárias e apreendidos drogas, munições, celulares, computadores, documentos, anotações e até uma moto aquática. Um dos alvos da investigação morreu em confronto com a Polícia Militar no dia 7 de agosto.

Investigações

Segundo a PCMG, as investigações começaram após a prisão em flagrante de uma mulher, em setembro de 2024, transportando cinco barras de cocaína de São Paulo para Belo Horizonte. Em sua residência, foram encontrados cocaína, maconha, crack e munições. A análise de seu celular indicou ligação direta com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e negociações de fuzis e carabinas. Ela atuava como elo entre criminosos presos, fornecedores e distribuidores.

O grupo também teria promovido lavagem de dinheiro por meio de transferências via Pix, apostas on-line, contas bancárias de terceiros e uso de documentos falsos para visitas a presídios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cerca de 100 policiais participaram da operação, com apoio da Coordenação de Recursos Especiais (Core), Coordenação Aerotática (CAT) e Coordenação de Operações com Cães (COC). Segundo o delegado Rodrigo Bustamante, chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), a ação desarticulou rotas de tráfico e atingiu a estrutura financeira da organização, reduzindo a oferta de drogas, armas e recursos ilícitos.