Operação conjunta das polícias prende 185 e apreende 400 armas na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (14/2) o balanço da “Operação Integrare” no período de 1º de janeiro a 14 de fevereiro. A operação foi realizada em parceria com a Polícia Militar na Grande BH. No total, foram efetuadas 185 prisões de quem estava com mandado judicial em aberto, além da apreensão de 406 armas de fogo .

O balanço foi apresentado pelo superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da PCMG, delegado-geral Júlio Wilke e pelo Coronel José Trant de Miranda, comandante de Missões Especiais (CME) da Polícia Militar.

Nesse último dia da operação, segundo o delegado Wilke, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e outros 15 mandados de prisão. “Nesse período, de pouco mais de 40 dias, estiveram empenhados 200 policiais civis e 50 viaturas.”

O total de policiais militares deslocados para essa operação, segundo o Coronel Trant, foi também de 200, e o empenho de 50 viaturas. “Esse resultado é importante, principalmente com o que diz respeito a eventos futuros, como por exemplo o Carnaval e outras festas, e também o esporte, futebol, vôlei, basquete, futsal, atletismo, entre outros”.

Ele diz, ainda que o total de prisões realizadas pela PM neste período foi de 3.500 pessoas, entre homens e mulheres, sendo que neste montante estão os 185 presos que tinham mandado em aberto.

A Polícia Militar estima que as 400 armas retiradas de circulação vão evitar cerca de 60.900 crimes. “Esse estudo conclui que cada arma de crime é usada para um total de 150 delitos, o que significa uma redução significativa”, diz a major Layla Brunella.

A operação contou com três departamentos da Polícia Civil, Departamento de Homicídios, Deoesp e Departamento de Polícia Civil de Belo Horizonte. A Polícia Militar utilizou policiais três Batalhões da PM, 1º, em Belo Horizonte, 2º, em Contagem, e 3º, em Santa Luzia, além da Rotam, Choque e Batalhão de cães.