ACIDENTE FATAL

PM presencia acidente que matou motorista na Cristiano Machado

Carro estava em alta velocidade quando bateu na mureta de proteção e capotou. No veículo, foram encontradas latas abertas de cerveja

Giovanna de Souza
28/08/2025 08:12

Uma equipe da Polícia Militar atendia a uma ocorrência de trânsito quando testemunhou o acidente
Uma equipe da Polícia Militar atendia a uma ocorrência de trânsito quando testemunhou o acidente crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O motorista de um carro, de 31 anos de idade, morreu em um acidente ao perder o controle da direção na Avenida Cristiano Machado, na madrugada desta quinta-feira (28/8). Militares presenciaram o acidente na altura do bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, e tentaram socorrê-lo, mas ele morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava na avenida para atendimento de um acidente de trânsito quando viram um VW Gol em alta velocidade.

O motorista do veículo perdeu o controle, derrapou e atingiu a mureta de contenção. Devido ao impacto, o carro foi alçado pela pilastra de sustentação, capotou e parou de cabeça para baixo na contramão. 

Neste momento, os militares perceberam uma forte fumaça saindo do motor e, com medo de uma combustão, retiraram o homem do interior do carro. Ele era o único ocupante. 

Conforme o documento policial, ele foi encontrado desacordado, com múltiplos ferimentos visíveis. Um enfermeiro que passava pelo local ajudou a reanimar a vítima até a chegada do Samu. Momentos depois, a equipe médica chegou ao local e confirmou a morte.

Segundo a perícia, várias latas de cerveja abertas foram encontradas dentro do carro. O corpo foi removido pelo rabecão e o carro, encaminhado ao pátio. O acidente segue sob investigação da Polícia Civil.

