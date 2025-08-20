Carro capota em ponte de 10 metros e motorista é resgatado em estado grave

Um motorista, de 40 anos, ficou gravemente ferido após capotar o carro que dirigia em uma ponte e cair em um córrego às margens da BR-267, na altura de Maripá de Minas (MG), na Zona da Mata. O trecho é conhecido como “Curva do Dólar”, no quilômetro 51 da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por um passageiro de ônibus que viajava pela rodovia durante a tarde dessa terça-feira (19/8). O homem viu o carro no leito do córrego pela janela do coletivo e chamou por socorro.

O carro acidentado é um Toyota Etios, tem placas de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e pertence a uma empresa de distribuição de alimentos.

Conforme os registros, o carro saiu da pista de rolamento quando passava por uma ponte de 10 metros de altura. O veículo capotou e ficou imobilizado no leito da água. Imagens compartilhadas pela polícia mostram o veículo com o teto, laterais e parte frontal amassados.

O motorista estava inconsciente e preso às ferragens. Ele foi removido pelo Corpo de Bombeiros e entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Municipal de Bicas (MG).

Segundo o policial Renato, responsável pela ocorrência, não foram encontradas marcas de frenagem no trecho, o que pode indicar que “o condutor possa ter cochilado, se distraído ou até mesmo fechado em uma manobra evasiva”. Nenhuma testemunha foi localizada para indicar com exatidão a dinâmica do acidente.