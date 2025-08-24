Grande BH: acidente na BR-262 deixa uma pessoa morta e cinco feridas

Um carro que transportava seis pessoas, entre elas uma criança, capotou no fim da tarde deste domingo (24/8). O acidente aconteceu na BR-262, na altura do Km 354, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu no local.

A corporação, que foi acionada por volta de 17h55, não deu informações sobre quem são as vítimas. O Corpo de Bombeiros informou que alguns dos passageiros foram ejetados do veículo de passeio.

O CBMMG levou duas das vítimas para o Hospital de Betim, a Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) transportou outra pessoa para atendimento médico, e a ambulância da concessionária responsável pela via levou outras duas. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde delas.

A dinâmica do acidente também não foi detalhada até o momento.





*Matéria em atualização