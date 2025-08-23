Carro bate na traseira de caminhão e mata motorista em Contagem
Homem de 35 anos dirigia um veículo modelo Sandero que estava com documentação irregular
Um homem de 35 anos morreu na madrugada deste sábado (23/8) ao colidir seu carro, modelo Sandero, em um caminhão na Rua Francisco Passos, no Bairro Nacional, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, o Sandero desceu a rua em alta velocidade e colidiu com a traseira do caminhão. Com a força da colisão, o motorista do carro foi arremessado para fora do veículo. Ainda de acordo com a corporação, o carro estava com documentação atrasada desde 2021.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o motorista inconsciente, em parada cardiorrespiratória e com sangramento na face. Uma equipe do Samu constatou a morte da vítima.
Uma guarnição do CBMMG permaneceu no local prestando apoio e segurança até a liberação da cena.