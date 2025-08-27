Carro capota no Anel Rodoviário em BH
Acidente aconteceu na altura do Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de BH, no sentido Vitória
compartilheSiga no
Um carro capotou no Anel Rodoviário na tarde desta quarta-feira (27/8). O acidente aconteceu na altura do Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte.
Leia Mais
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Sumob), o acidente aconteceu próximo a área de escape da via, no sentido Vitória/Rio de Janeiro.
Conforme o registro, por volta das 14h o trânsito estava lento na região e a pista sinalizada, impedindo a passagem de outros veículos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda de acordo com a Sumob, uma equipe se deslocou até o local e acompanhou a ocorrência até que a via fosse liberada Ainda não há informações sobre como aconteceu o acidente.