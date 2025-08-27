Assine
overlay
Início Gerais
TRÂNSITO

Carro capota no Anel Rodoviário em BH

Acidente aconteceu na altura do Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de BH, no sentido Vitória

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/08/2025 17:00

compartilhe

Siga no
x
O carro capotou próximo a área de escape da via
O carro capotou próximo a área de escape do anel rodoviário crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um carro capotou no Anel Rodoviário na tarde desta quarta-feira (27/8). O acidente aconteceu na altura do Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte.

 

Leia Mais

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Sumob), o acidente aconteceu próximo a área de escape da via, no sentido Vitória/Rio de Janeiro.

Conforme o registro, por volta das 14h o trânsito estava lento na região e a pista sinalizada, impedindo a passagem de outros veículos.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a Sumob, uma equipe se deslocou até o local e acompanhou a ocorrência até que a via fosse liberada Ainda não há informações sobre como aconteceu o acidente.

Tópicos relacionados:

acidente anel-rodoviario bh transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay