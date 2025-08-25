Assine
INCÊNDIO

BH: carro pega fogo e trava trânsito em importante avenida de BH

Incêndio aconteceu próximo ao BeFly Hall, na Av. Nossa Senhora do Carmo, sentido Savassi. O Corpo de Bombeiros foi acionado e não há informações de feridos

Clara Mariz
Clara Mariz
25/08/2025 18:39

Incêndio aconteceu próximo ao BeFly Hall, na pista sentido ao Bairro Savassi
Incêndio aconteceu próximo ao BeFly Hall, na pista sentido ao Bairro Savassi crédito: Thiago Cândido/ Rede 98

Um incêndio em um Fiat Mobi travou o trânsito na Avenida Nossa Senhora, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde desta segunda-feira (25/8). A ocorrência aconteceu próximo ao BeFly Hall, no sentido Savassi.

 

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater as chamas. Informações preliminares dão conta que o fogo começou próximo ao motor do veículo.

As labaredas se alastraram rapidamente e tomaram conta de todo o carro. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a porta do carro estava aberta, o que indica que o motorista conseguiu escapar.

