BH: carro pega fogo e trava trânsito em importante avenida de BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um incêndio em um Fiat Mobi travou o trânsito na Avenida Nossa Senhora, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde desta segunda-feira (25/8). A ocorrência aconteceu próximo ao BeFly Hall, no sentido Savassi.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater as chamas. Informações preliminares dão conta que o fogo começou próximo ao motor do veículo.

As labaredas se alastraram rapidamente e tomaram conta de todo o carro. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a porta do carro estava aberta, o que indica que o motorista conseguiu escapar.