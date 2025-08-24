Assine
TRIÂNGULO MINEIRO

MG: incêndio atinge hamburgueria e deixa dois trabalhadores feridos

O incêndio teve início após a queda de um botijão de gás, que vazou e contribuiu para a propagação do fogo proveniente de uma chapa

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
24/08/2025 20:04

Caso ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, neste domingo (24/8)
Caso ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, neste domingo (24/8) crédito: Divulgação CBMMG

Um incêndio atingiu uma hamburgueria no Bairro Santa Mônica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (24/8). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que atuou na ocorrência, dois trabalhadores sofreram queimaduras.

O incêndio teve início após a queda de um botijão de gás, que vazou e contribuiu para a propagação do fogo proveniente de uma chapa utilizada no preparo de alimentos, segundo testemunhas relataram aos bombeiros. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram toda a área da hamburgueria, que funciona exclusivamente com serviço de delivery.

Dois trabalhadores ficaram feridos e foram atendidos pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e, em seguida, encaminhados para uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI). O homem, de 28 anos, sofreu queimaduras no rosto e no tórax, e uma mulher, cuja idade não foi informada, teve queimaduras em uma das pernas. 

Os bombeiros utilizaram 4 mil litros de água no combate ao incêndio, que foi debelado. A corporação também realizou o rescaldo e ventilação do imóvel.


