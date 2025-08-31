Líder de facção criminosa do RJ que atua em BH é preso em Ipatinga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Belo Horizonte, Lucas Diego Moreira, de 40 anos, conhecido como “Xidu”, foi preso na noite desta sexta-feira (29), na zona rural de Ipatinga (MG), na Região do Vale do Aço.

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar. “Xidu”, que tem condenação de 25 anos de prisão, tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

Segundo informações da PM, “Xidu” liderava a facção CV na região dos bairros Confisco e Urca, na Pampulha, e está envolvido em uma violente guerra entre facções, que resultou em vários homicídios.

“Tropa do Xidu x Tropa do Saci” é como ficou conhecida essa guerra em Belo Horizonte. De acordo com a polícia, a rixa esconde, na verdade, uma disputa entre o Comando Vermelho, tendo “Xidu” à frente, contra um grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem o traficante “Saci” como líder. “Saci” está preso em um presídio em Uberlândia.

Como foi a prisão?

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, no momento em que foi preso, “Xidu” fazia a entrega de produtos culinários de roça em um sítio no Vale do Aço.

Ao ver os policiais militares se aproximando, ele se entregou, não oferecendo resistência e sem tentativa de fuga. Ele foi levado para ao Ceresp de Ipatinga.

Escapando da morte

A guerra entre o Comando Vermelho e o PCC em Minas Gerais já resultou em uma tentativa de homicídio contra "Xidu", em 27 de julho deste ano, no Bairro Glória, em Belo Horizonte. Na época, ele usava tornozeleira eletrônica e, por isso, não foi preso. No entanto, depois desse atentado, ele fugiu para o Vale do Aço.