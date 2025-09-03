Juiz de Fora: mulher leva facada em restaurante e relata assédios do patrão
PM foi acionada no início da tarde desta terça-feira para comparecer ao estabelecimento localizado no Bairro Santa Cruz, na Zona Norte da cidade
Um homem de 47 anos, proprietário de um restaurante, é suspeito de esfaquear uma auxiliar de cozinha, de 33, e assediá-la sexualmente em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. A Polícia Militar foi acionada no início da tarde desta terça-feira (2/9) para comparecer ao estabelecimento localizado no Bairro Santa Cruz, na Zona Norte da cidade. O dono do restaurante fugiu de carro pela BR-040 e não havia sido localizado até o fechamento desta publicação.
Os militares encontraram a vítima consciente e caída na cozinha do restaurante recebendo atendimento de uma equipe de uma unidade básica de saúde do bairro. Ela apresentava sangramento na altura do tórax. Os militares a levaram dentro da viatura até a UPA Norte. A vítima contou que trabalhava há cerca de 20 dias no local.
Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, a vítima relatou que vinha sofrendo assédios sexuais constantes. Nesse sentido, em uma das ocasiões, o homem teria solicitado via WhatsApp que a funcionária enviasse a ele fotos nua. O marido da auxiliar de cozinha confirmou essa informação.
Uma testemunha, cozinheira do restaurante, informou que, pela manhã, por volta das 10h, a esposa do suspeito chegou ao local. Segundo ela, a auxiliar de cozinha contou à mulher sobre as investidas sexuais do marido dela. O casal, então, discutiu no local, e a esposa deixou o estabelecimento pouco depois.
Ainda conforme apurado pela polícia, o dono do restaurante, irritado, “passou a realizar movimentos com uma faca sobre uma mesa”. “Ela desgraçou a minha vida”, teria dito o comerciante, segundo a cozinheira. Essa testemunha disse também que, em seguida, o patrão avançou sobre a colega de trabalho com socos e chutes e, por fim, a esfaqueou no peito. Na sequência, ele fugiu.
Questionada na UPA Norte, a vítima confirmou as informações passadas pela colega de trabalho. Depois do primeiro atendimento na unidade, a auxiliar de cozinha foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). O quadro de saúde dela é estável e não há risco de morte.
