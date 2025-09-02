Homem é preso ao ser flagrado pulando muro de casa com air fryer em Minas
Crime aconteceu no Bairro Vila São Joaquim, em Itabira, na região Central de Minas Gerais. Suspeito foi levado para a delegacia da Polícia Civil
compartilheSiga no
Um homem de 47 anos foi preso depois de invadir uma residência no Bairro Vila São Joaquim, em Itabira, na região Central de Minas Gerais, e furtar uma air fryer. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (2/9), por volta de 1h.
A Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que fazia patrulhamento na rua vereador Osório Martins de Souza, quando viram o homem segurando um objeto e pulando o muro da casa da vítima para ter acesso à rua novamente.
Leia Mais
Ao se aproximarem do homem, os militares identificaram que o item em suas mãos se tratava de uma air fryer. O homem foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar, ele já tem passagens na polícia em decorrência de outros furtos no município.
- Jovens driblam portaria, invadem apartamento e furtam R$ 1,6 mi em joias
- MG: tentativa de furto em usina fotovoltaica dá prejuízo de R$ 214 mil
O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O eletrodoméstico foi devolvido à vítima.