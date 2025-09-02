MG: tentativa de furto em usina fotovoltaica dá prejuízo de R$ 214 mil
Os militares surpreenderam quatro criminosos em Lagoa Grande, aguardando os suspeitos próximos ao carro usado pelo grupo criminoso
Quatro pessoas foram presas em uma tentativa de furto a uma usina de energia fotovoltaica em Lagoa Grande, no Noroeste de Minas. Ainda que o crime tenham sido prevenido, apenas os cortes de cabos que o grupo fez deixou uma prejuízo de R$ 214 mil à empresa.
O caso foi registrado na zona rural do município, na noite dessa segunda-feira (1º/9), quando os criminosos invadiram a firma e cortaram metros de cabos de ligação da estrutura de geração de energia elétrica.
Dois invasores foram flagrados e a Polícia Militar foi acionada. Os militares também surpreenderam os ladrões no local. Eles eram aguardados pelos agentes próximos ao carro que seria usado na fuga.
Um dos suspeitos estava com a chave do carro. Eles confessaram que retiraram a fiação e esperavam a chegada de um caminhão, que iria buscar o material. Algum tempo depois, o veículo de apoio estacionou e mais dois homens acabaram presos em flagrante.
Os detidos têm 22, 25, 42 e 43 anos, sendo três de São Paulo (SP) e um de Uberlândia, no no Triângulo Mineiro.