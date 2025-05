Empresa reforça a importância de realizar a revisão da instalação fotovoltaica

Levantamento da ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), a utilização da energia solar fotovoltaica está em constante crescimento no Brasil.

Segundo a entidade, dados acumulados desde 2012 e atualizados em 2025, apontam que os sistemas fotovoltaicos geraram no período mais de 55,7 GW operacionais. Também foram investidos mais de R$ 254 bilhões para a instalação de equipamentos, além da criação de mais de 1,6 milhão de novos empregos. O estudo também aponta que foram evitadas as emissões de mais de 67,4 milhões de toneladas de CO 2 .

De acordo com o professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da COBRECOM, para que essa fonte renovável entregue todo o seu potencial, é indispensável dar atenção à revisão da instalação elétrica. Além disso, uma instalação fotovoltaica revisada aumenta a confiabilidade do sistema e a tranquilidade dos usuários seja em residências, comércios ou indústrias.

“A revisão é fundamental para garantir que o sistema esteja funcionando de forma segura, eficiente e com o melhor desempenho possível. Com o tempo, os componentes da instalação fotovoltaica podem se desgastar, reduzindo suas vidas úteis, conexões podem afrouxar e sujeiras depositadas sobre os módulos podem comprometer a geração de energia. A manutenção preventiva evita falhas, aumenta a vida útil do sistema e mantém a quantidade de energia gerada próxima ao que era no início da instalação”, esclarece Hilton Moreno.

O profissional ainda revela que a ausência de revisão pode causar superaquecimento, choques elétricos, curtos-circuitos, perda de eficiência e até incêndios. Além disso, pequenos defeitos que poderiam ser corrigidos com facilidade podem evoluir para problemas mais graves e caros.

A cada quanto tempo deve ser realizada?

Hilton Moreno explica que não existe na normalização técnica, em particular nas normas NBR 16690 (Instalações Fotovoltaicas) e NBR 16274 (Inspeção de Instalações Fotovoltaicas), nenhum intervalo determinado para a realização de manutenções, mas orientam que o sistema seja inspecionado e mantido regularmente.

Além disso, as normas técnicas reforçam a importância da manutenção para garantir segurança e eficiência, deixando o intervalo a critério do responsável técnico.

“Uma recomendação geral é fazer uma revisão completa pelo menos uma vez por ano, sendo que, em regiões com muita poluição, maresia ou tempestades frequentes, um bom plano é revisar a cada seis meses. Evidentemente, quanto maior a potência instalada da geração fotovoltaica, mais importante realizar um planejamento sob medida para o intervalo entre revisões”, indica o consultor técnico da COBRECOM.

Principais pontos que devem ser averiguados

Ao realizar a revisão da instalação elétrica fotovoltaica, os profissionais devem verificar o estado dos cabos, conexões, disjuntores, fusíveis, DPS, pontos de conexão ao aterramento, eventuais danos ou corrosão na estrutura de fixação dos painéis, limpeza dos módulos fotovoltaicos, funcionamento do inversor e se há sinais de aquecimento, desgaste ou oxidação nos componentes.

Além disso, deve ser checado se existem elementos que acidentalmente provoquem sombreamento nos módulos, que podem ter surgido após a conclusão da instalação fotovoltaica.

Trabalho deve ser feito por profissionais especializados

Segundo Hilton Moreno, por se tratar de um sistema elétrico com características específicas, é essencial que o profissional tenha conhecimento técnico e experiência em arranjos fotovoltaicos.

“Esse fator garantirá que a revisão seja feita com segurança e precisão, evitando riscos para as pessoas e para o patrimônio”, ressalta Hilton Moreno.

Importante

Além da revisão periódica, o proprietário deve ficar atento a sinais de alerta, como redução repentina na geração de energia ou falhas intermitentes no sistema.

“Também é importante destacar que uma instalação bem cuidada pode durar mais de 25 anos com alto desempenho. A manutenção não é custo, é investimento em segurança e economia a longo prazo”, frisa Hilton Moreno.

Website: http://www.cobrecom.com.br