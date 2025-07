Inteligência de dados avança no setor fotovoltaico

Nos últimos anos, a energia solar tem se consolidado como uma das principais fontes alternativas no Brasil. No entanto, apesar da expansão acelerada, fabricantes e fornecedores do setor ainda enfrentam desafios para compreender com precisão quem movimenta esse mercado, como ocorrem as decisões de compra e onde estão concentradas as maiores oportunidades.

Foi com esse cenário em mente que, em 2024, a Hoff Analytics desenvolveu um projeto de inteligência comercial para uma das maiores fabricantes de periféricos solares atuantes no país. O objetivo era claro: oferecer uma visão estruturada e atualizada do comportamento do mercado, com base na mineração inteligente de dados sobre obras e instalações fotovoltaicas de todos os portes.

"Criamos uma solução que permite visualizar, com precisão, quem está comprando no setor fotovoltaico, o número de inversores instalados, a quantidade de placas solares em operação, marcas comercializadas e a potência média das instalações. Essas informações permitiram que nosso cliente tomasse decisões comerciais mais assertivas e estratégicas, além de direcionar com mais precisão o relacionamento com players-chave do mercado", comenta Wesley, fundador da Hoff Analytics.

De acordo com o executivo, a demanda por soluções em energia solar está em alta, e, com isso, empresas fornecedoras de insumos que adotam inteligência de dados conseguem ampliar sua performance e acelerar resultados. "Com acesso a informações precisas sobre obras em andamento, tipos de instalação, perfil de consumo e áreas com maior concentração de integradores, é possível otimizar os esforços comerciais e identificar oportunidades com agilidade e foco".

Ainda assim, o fundador aborda que, embora o uso de tecnologia em processos estratégicos ainda gere questionamentos em alguns setores, ela tem desempenhado um papel cada vez mais importante. "Ainda há quem veja a tecnologia como uma ameaça à atuação humana. Mas, na prática, estamos apoiando as áreas de inteligência de mercado com dados atualizados e relevantes. O resultado disso é uma visão estratégica mais ampla e qualificada, que permite mapear concorrentes, rastrear marcas de inversores, localizar integradores e encontrar novas frentes de atuação", reforça Wesley.

A solução pode trazer benefícios para além do segmento de vendas de equipamentos e periféricos. Bancos que operam com crédito para energia renovável, fundos voltados a ESG e até fabricantes de componentes eletrônicos podem utilizar esse tipo de inteligência para entender com mais profundidade a dinâmica do mercado.

Em conclusão, o fundador da Hoff Analytics afirma que a empresa tem buscado ampliar seu papel no ecossistema da energia fotovoltaica, demonstrando que sua tecnologia é valiosa para toda a cadeia envolvida no setor, ou seja, não apenas para empresas que vendem produtos voltados à energia solar, como placas ou inversores, mas também para bancos que oferecem financiamento para energia renovável, por exemplo.

