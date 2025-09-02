Igreja de Brumal, em Santa Bárbara, será reaberta nesta quarta-feira (3/9)

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Dia de festa na comunidade de Brumal, em Santa Bárbara, na Região Central de Minas. Na quarta-feira (3/9), às 17h30, a Matriz de Santo Amaro estará novamente de portas abertas para receber os fiéis. O templo passou por processo de restauração arquitetônica e artística a partir de recursos destinados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Plataforma Semente.





A igreja foi construída na primeira metade do século 18 e guarda características arquitetônicas e artísticas da primeira fase do barroco mineiro. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em junho de 1938, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), em abril de 1989, estava fechada em função do seu estado de conservação degradado.





A edificação apresentava trincas, deslocamentos e desprendimentos nos acabamentos e, possivelmente, nos suportes. Além disso, degradação do madeiramento da estrutura autônoma e do telhado, com danos provocados por ataques de insetos, infiltrações, apodrecimento e umidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A iniciativa integra o programa Minas para Sempre do MPMG.