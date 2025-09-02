Igreja de Brumal, em Santa Bárbara, será reaberta nesta quarta-feira (3/9)
Templo do século 18 passou por restauração arquitetônica e artística a partir de recursos destinados pelo Ministério Público estadual
Dia de festa na comunidade de Brumal, em Santa Bárbara, na Região Central de Minas. Na quarta-feira (3/9), às 17h30, a Matriz de Santo Amaro estará novamente de portas abertas para receber os fiéis. O templo passou por processo de restauração arquitetônica e artística a partir de recursos destinados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Plataforma Semente.
A igreja foi construída na primeira metade do século 18 e guarda características arquitetônicas e artísticas da primeira fase do barroco mineiro. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em junho de 1938, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), em abril de 1989, estava fechada em função do seu estado de conservação degradado.
A edificação apresentava trincas, deslocamentos e desprendimentos nos acabamentos e, possivelmente, nos suportes. Além disso, degradação do madeiramento da estrutura autônoma e do telhado, com danos provocados por ataques de insetos, infiltrações, apodrecimento e umidade.
A iniciativa integra o programa Minas para Sempre do MPMG.