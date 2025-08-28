Assine
IGREJA CATÓLICA

Bispo de BH é o único brasileiro no Dicastério para o Clero no Vaticano

Nomeação do bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom José Otacio, feita pelo papa Leão XIV, foi divulgada nesta quinta-feira (28/8) na Santa Sé

Gustavo Werneck
28/08/2025 13:37

Bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom José Otacio é o único brasileiro no Dicastério para o Clero no Vaticano crédito: Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação

Novidade que chega do Vaticano e destaca Minas Gerais. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom José Otacio Oliveira Guedes, foi nomeado pelo papa Leão XIV membro do Dicastério para o Clero. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (28/8) pela Santa Sé.

Dom José Otacio foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte pelo papa Francisco em 15 de maio. Juntamente com o brasileiro, outros 21 membros do clero foram escolhidos pelo sumo pontífice. Os dicastérios são instituições que auxiliam o papa na condução da Igreja em todo o mundo.

Mineiro de São Sebastião do Maranhão, no Vale do Rio Doce, dom José Otacio nasceu em 26 de fevereiro de 1974. Ingressou no Seminário São José, da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, em 1991, concluindo a formação inicial no Colégio Maria Mater Ecclesiae, em Roma. Foi ordenado presbítero em 29 de agosto de 2000, por dom Carlos Alberto Navarro.

Tópicos relacionados:

arquidiocese-de-belo-horizonte minas-gerais papa-leao-xiv vaticano

