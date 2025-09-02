Jovens driblam portaria, invadem apartamento e furtam R$ 1,6 mi em joias

A Polícia Civil investiga a invasão de um apartamento, em um condomínio de Uberlândia, que deixou um prejuízo de R$ 1,6 milhão em joias furtadas. Dois homens são suspeitos do crime. Vídeos mostram os suspeitos driblando a portaria e entrando no prédio.



De acordo com a 7ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia, o inquéiro foi instaurado e, nesse momento, está em fase de diligências "visando identificar e localizar os autores do crime". Informações sobre os ladrões são bem-vindas, de acordo com a corporação, inclusive por meio de denúncias anônimas via 181.



O crime aconteceu no fim de semana e as câmeras do prédio no bairro bairro Osvaldo Rezende, região central de Uberlândia, mostra os dois indivíduos, aparentemente jovens, conseguindo autorização na portaria para entrarem no condomínio. Eles disseram ser conhecidos de um dos moradores.



Lá eles invadiram a moradia de uma mulher de 56 anos, que disse à Polícia Militar ter ficado menos de quatro horas fora de casa. Ela encontrou a porta da cozinha arrombada e o imóvel revirado.



As joias estariam em um cofre do apartamento, que também foi arrombado. Chama a atenção o fato deles terem ficado cerca de 30 minutos no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A polícia ainda confirmou que os vídeos ajudam no avanço das investigações e que não se sabe se houve facilitação por parte do porteiro que trabalhava no momento.

Ainda existe a questão de como os ladrões sabiam sobre o alto valor em joias no apartamento. Não existe um prazo para finalização do inquérito.





