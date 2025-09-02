Homem é baleado em academia em Divinópolis

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um jovem de 19 anos foi baleado na manhã desta terça-feira (02/09) em uma academia em Divinópolis (MG), na região Oeste do estado. Os disparos atingiram o pescoço e o peito da vítima.

Segundo a Polícia Militar, dois homens foram até a academia, no bairro Interlagos, em um Fiat Uno. Enquanto um ficou no carro, o outro entrou e fez os disparos. Os suspeitos fugiram em seguida.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada para o Hospital São João de Deus para atendimento médico. O quadro de saúde é estável.

Os militares estão rastreando os suspeitos. Não há registro de antecedentes da vítima e o motivo do crime ainda é desconhecido.