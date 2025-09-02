Homem é baleado em academia em Divinópolis
Vítima foi encaminhada para um hospital local com ferimentos no pescoço e no peito
Um jovem de 19 anos foi baleado na manhã desta terça-feira (02/09) em uma academia em Divinópolis (MG), na região Oeste do estado. Os disparos atingiram o pescoço e o peito da vítima.
Segundo a Polícia Militar, dois homens foram até a academia, no bairro Interlagos, em um Fiat Uno. Enquanto um ficou no carro, o outro entrou e fez os disparos. Os suspeitos fugiram em seguida.
A vítima foi socorrida com vida e encaminhada para o Hospital São João de Deus para atendimento médico. O quadro de saúde é estável.
Os militares estão rastreando os suspeitos. Não há registro de antecedentes da vítima e o motivo do crime ainda é desconhecido.