Amante mata mototaxista para ficar com a esposa da vítima em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu dois homens, de 22 e 44 anos, investigados pela morte de um mototaxista de 47 anos em Itaúna, no Centro-Oeste do estado. Um deles é apontado como amante da esposa da vítima. O crime ocorreu no último dia 25, na zona rural da cidade, e teve motivação passional, conforme divulgado nesta segunda-feira (1/9) em coletiva de imprensa.

De acordo com as investigações, o mototaxista foi chamado para uma corrida e acabou emboscado. Ele foi atingido no tórax por um disparo de espingarda calibre .28. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Inicialmente, a polícia investigava latrocínio, já que o celular e a motocicleta foram levados. Porém, segundo o delegado João Marcos do Amaral, a hipótese foi descartada quando a equipe encontrou uma pochete intacta com R$ 600 em dinheiro, o que levantou a suspeita de execução.

O homem de 44 anos, amante da esposa da vítima, é apontado como mandante do crime. Ele teria planejado a ação criminosa. Já o outro suspeito, de 22 anos, foi contratado para atrair o mototaxista fingindo ser passageiro. Segundo a polícia, ele recebeu R$ 1 mil, pago de forma parcelada no cartão, para levar a vítima até o local da emboscada.

O primeiro envolvido foi preso no dia 27/8, em flagrante por furto de equipamentos eletrônicos. Durante a ocorrência, surgiram indícios de participação no homicídio, que ele confessou. O segundo foi localizado no dia 29/8 em um shopping na Região Metropolitana de Belo Horizonte e também admitiu envolvimento.

A esposa da vítima prestou depoimento, entregou espontaneamente o celular para perícia e negou participação no assassinato. Ela confirmou o relacionamento extraconjugal com o suspeito há cerca de cinco anos e disse que, embora tenha comentado que a única forma de ficarem juntos seria com a morte do marido, se referia a uma morte natural.

Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu a motocicleta e o celular da vítima, além da espingarda usada no crime, munições e roupas. Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam.