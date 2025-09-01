Morte encomendada: jovem é assassinado por namorar ex de traficante

Um jovem de 25 anos foi executado e o primo dele, de 20, ficou ferido em um ataque a tiros em frente a uma residência no bairro Funcionários, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao final da tarde desse domingo (31/8). Segundo a Polícia Militar, a morte foi encomendada e motivada por ciúmes.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem de 25 anos foi encontrado sem sinais vitais na porta de casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. Segundo a perícia, a vítima foi atingida duas vezes no rosto e no crânio.

O primo dele estava consciente e relatou que ambos foram atacados, mas não soube descrever os atiradores ou apontar o motivo. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Contagem, onde deu entrada com duas perfurações na lombar, mas sem risco de morte.

Aos militares, o pai e a irmã do jovem morto relataram que as vítimas estavam em casa quando resolveram sair. Momentos depois que passaram pelo portão, os familiares ouviram barulhos de tiros e testemunharam os dois feridos na porta de casa. O jovem de 20 anos se abrigou em casa, e o de 25 ficou caído do lado de fora.

Testemunhas que preferiram não se identificar apontaram que o crime foi planejado. Segundo elas, o jovem executado se relacionava com uma mulher que era ex-esposa de um chefe do tráfico da região. Ele está preso e, conforme os relatos, deu ordem para que matassem a vítima.

A perícia recolheu da cena estojos de calibre nove milímetros. O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte, onde passará por exames.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.