Homem é preso suspeito de estuprar adolescentes em Ribeirão das Neves

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi preso suspeito de estuprar duas meninas de 15 anos na madrugada deste domingo (31/8), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A violência foi registrada na casa do pai de uma das vítimas, no Bairro Vale das Acácias. O suspeito foi encontrado em sua casa, no Bairro San Marino.

Conforme o registro policial, o suspeito é irmão da madrasta de uma das adolescentes. Na noite de ontem, ele estava na casa dela e dormiu no mesmo cômodo que as jovens.

Em determinado momento, segundo relatado pelas vítimas, o homem se levantou e começou a passar a mão pelo corpo delas, incluindo as partes íntimas. Ao perceberem o que estava acontecendo, os adolescentes reagiram e chegaram a chutar o suspeito.

Ao ser repelido, o homem voltou para a cama, ainda no mesmo cômodo, e pela manhã foi embora do local. Assustadas, as jovens relataram o que aconteceu durante a madrugada para a avó, que chamou a polícia.

O homem foi encontrado em sua casa. Ao ser questionado pelos policiais militares ele disse que não se lembrava de nada. Mesmo assim, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também como vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou a deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

Como denunciar?