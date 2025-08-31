Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Homem é preso suspeito de estuprar adolescentes em Ribeirão das Neves

Vítimas estavam dormindo no mesmo cômodo em que o suspeito quando foram abusadas sexualmente. Homem é parente da madrasta de uma das jovens

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Repórter
31/08/2025 17:18

Imagem ilustrativa de violência contra a mulher
Ao perceberem que estavam sendo abusadas sexualmente vítimas chutaram o suspeito crédito: Freepik / Reprodução - Imagem ilustrativa

Um homem foi preso suspeito de estuprar duas meninas de 15 anos na madrugada deste domingo (31/8), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A violência foi registrada na casa do pai de uma das vítimas, no Bairro Vale das Acácias. O suspeito foi encontrado em sua casa, no Bairro San Marino. 

Conforme o registro policial, o suspeito é irmão da madrasta de uma das adolescentes. Na noite de ontem, ele estava na casa dela e dormiu no mesmo cômodo que as jovens. 

Em determinado momento, segundo relatado pelas vítimas, o homem se levantou e começou a passar a mão pelo corpo delas, incluindo as partes íntimas. Ao perceberem o que estava acontecendo, os adolescentes reagiram e chegaram a chutar o suspeito. 

Ao ser repelido, o homem voltou para a cama, ainda no mesmo cômodo, e pela manhã foi embora do local. Assustadas, as jovens relataram o que aconteceu durante a madrugada para a avó, que chamou a polícia. 

O homem foi encontrado em sua casa. Ao ser questionado pelos policiais militares ele disse que não se lembrava de nada. Mesmo assim, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. 

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também como vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou a deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

Como denunciar?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos
  • Em casos de emergência, ligue 190

