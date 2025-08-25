Preso idoso suspeito de estuprar a neta de 10 anos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil prendeu, no final de semana, em Passos (MG), no sul do estado, um idoso, de 69 anos, suspeito de estuprar a neta, de apenas 10.

A investigação foi feita pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e teve início no último dia 16, quando a avó foi à delegacia, quando ouviu da neta a história dos abusos.

Segundo a delegada Mariana Fioravante o fato é de grande crueldade. “O suspeito, inclusive, já cumpriu pena por estuprar a filha, quando ela ainda era criança. Ao ser solto durante a pandemia da Covid-19, ele teria iniciado os abusos contra a neta, repetindo o ciclo de violência”.

Existem agravantes nesse caso, segundo a delegada. “É importante destacar que o suspeito já foi indiciado por outros crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e é reincidente na prática de crimes contra a dignidade sexual de crianças”. Depois de ser preso, o idoso foi encaminhado ao sistema prisional.